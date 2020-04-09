Федор Смолов призывает покупать компьютерные ножи и винтовки стоимостью в миллионы рублей

Примчавшись в Москву из Испании Федор Смолов дает советы, как заработать в это непростое время. Футболист признался, что значительные средства вкладывает в виртуальный инвентарь компьютерной игры Counter-Strike (CS). У таких богатых любителей шутера, как Федор Смолов, экипировка может стоить миллионы рублей.

Неймар, Кокорин и другие: кто играет в CS, кроме Смолова

«Сейчас лучше вкладываться в скины в CS, чем в доллар. Даже на ремонт не трачу, вкладываю сюда. У Кокоры тоже были скины, но у него их вроде украли, пока его не было. Бывает такое, взламывают аккаунты», - заявил Фдор Смолов. И этот его совет нуждается в расшифровке.

Сначала ликбез. CS – это очень популярная компьютерная игра Counter-Strike. А среди миллионов поклонников этого шутера (стрелялки) немало настоящих футболистов. Помимо Смолова с виртуальной винтовкой в руках любят побегать Александр Головин, Александр Кокорин, Павел Мамаев… А из иностранных звезд – Неймар, Каземиро, Виллиан, Филиппе Коутинью, Габриэль Жезус… Короче модная игра не обошла футбол стороной.

Федор потратил 2 млн рублей на виртуальное оружие

«Скин» (в переводе кожа) – это дорогие виртуальные аксессуары для компьютерной игры. Если вы хотите подчеркнуть свою индивидуальность, то у вас на экране не простое оружие, а необычное. За него на специальных площадках в интернете платят вполне реальные деньги.

Те фанаты, что следят за игрой Федора Смолова в CS, заметили, что у него в виртуальных руках винтовка StatTrak M4A4 (новенькая, это тоже влияет на цену). Стоимость такой винтовки на специальных площадках в интернете 260 тысяч рублей. На оружии есть наклейки – они тоже стоят десятки тысяч рублей. А кроме этой винтовки, у Смолова есть еще одна, и еще виртуальный «калаш» - все вместе потянут на миллион.

Есть у Смолова специальные ножи (стоят от 150 тысяч рублей до 300 тысяч) и перчатки (еще 100 тысяч). А спецы подсчитали, что вся экипировка форварда тянет а пару миллионов рублей. У полузащитника «Монако» Александра Головина, впрочем, получается примерно такая же сумма.

А россияне тратят миллиарды

Но это еще что: в мире есть винтовки по 40 тысяч долларов, и ножи по 20 тысяч евро. Но это коллекционное оружие.

Если Смолов соберется продать оружие компьютерной игры, он действительно сможет заработать приличные деньги. В интернете немало сайтов, где торгуют игровыми предметами. А если взять индустрию компьютерных игр в целом по России, то окажется, что играющие в них россияне за 2018 год друг другу перевели 11,5 млрд рублей!

Так что, возможно, Федор Смолов прав. И торговля игровым оружием принесет ему большие деньги. Вот только надо следить за своими вещами даже в виртуале. Фраза Федора про Кокорина: «У Кокоры тоже были скины, но у него их вроде украли», должна предупредить вас.

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