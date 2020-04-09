Михаил Мишустин - о предложениях «Единой России» по «ипотечным каникулам»: «Мы их поддерживаем и уже взяли в работу»

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поддержал инициативу «Единой России» по расширению возможностей «ипотечных каникул». Во время дистанционного совещания с руководителями партии 9 апреля премьер-министр сообщил, что предложения по увеличению максимального размера кредита взяты в работу, и решение по ним будет принято в ближайшие дни.

- Партия «Единая Россия» в лице секретаря Генсовета Андрея Турчака, который тоже очень активно с нами работает над всеми инициативами, в том числе теми, которые на сегодняшний день обсуждаются, озвучила свои предложения по этой теме и направила их в правительство. Мы их поддерживаем и уже взяли в работу, - отметил Михаил Мишустин. - Я думаю, что буквально днями мы примем соответствующие решения. Наша общая задача – сделать так, чтобы как можно больше людей смогли воспользоваться этими льготами.

Ранее Андрей Турчак предложил увеличить максимальный порог ипотечного кредита, при котором заемщик сможет обратиться к кредитору и оформить «ипотечные каникулы». Сейчас порог ограничивается 1,5 миллионами рублей - при таком раскладе воспользоваться «каникулами» смогут всего 30% заемщиков. По мнению партии, максимальный порог необходимо увеличить, поскольку недвижимость в крупных городах стоит дороже, и люди берут в кредит более значительные суммы. Таким образом правительство РФ существенно расширит круг россиян, которые в условиях пандемии коронавируса смогут воспользоваться «ипотечными каникулами».

- Сегодня нам очень важно услышать позицию «Единой России» – крупнейшей политической партии, которая имеет самое значительное представительство в Государственной Думе, - подчеркнул Михаил Мишустин во время совещания с фракцией «Единой России». - Ваша партия уже много лет определяет ход социально-экономического развития страны. И, что называется, в мирное время, и в период кризисов берёт на себя в полной мере ответственность.

О том, что нужно расширить возможности кредитных и ипотечных каникул, 8 апреля во время телеобращения говорил и президент Владимир Путин. Глава государства дал правительству поручение рассмотреть новые способы поддержки граждан и экономики. На встрече с руководством «Единой России» Михаил Мишустин подчеркнул, что правительство совместно с партией будет работать над мерами, которые помогут людям во время экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

В числе приоритетных направлений работы руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов назвал финансовую помощь регионам. Руководство партии также считает, что необходимо пересмотреть целевые показатели госпрограмм и нацпроектов, чтобы они соответствовали сегодняшней ситуации.

- В нынешних условиях каждому региону нужен отдельный план федеральной поддержки, – подчеркнул Неверов.

Представители «Единой России» также предложили правительству в трудной экономической ситуации ограничивать цены на продукты. Когда во время пандемии начинают расти цены, во многом это обусловлено действиями поставщиков, а не производителей. Желая заработать, посредники необоснованно накручивают стоимость продуктов питания. «Единая Россия» предложила запретить поставщикам накручивать больше 10% от стоимости продуктов питания на каждом этапе перепродажи.

Партия внесла в правительство и предложение принять антикризисные меры поддержки для социально ориентированных НКО. Для некоммерческих организаций могут быть введены такие же налоговые льготы и отсрочки по кредитным платежам, как для малого и среднего бизнеса.