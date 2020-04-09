«Когда же они замолчат!»: Что делать с шумными соседями на карантине

Открываешь с утра свежую газету, а там сплошное: «Нельзя без необходимости покидать места проживания", интернет и телевизор тоже самое твердит. А как можно находиться в городской квартире, когда соседи затеяли ремонт?!

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ СОСЕД

Помните, когда-то популярную песенку Эдиты Пьехи: В нашем доме поселился замечательный сосед. В ироничной песенке он играл на кларнете и трубе. Все это можно как-то пережить, если можно просто выйти из дома погулять. А если нельзя, если на улице вирус?

В этот будний день меня разбудил молоток.

- Тук, тук, тук, - говорил он. Где-то час так. Успел умыться, съесть тарелку овсянки, загрузить компьютер, посадить ребенка за онлайн уроки. Сначала удаленной работе этот метроном не мешал - пыль летела в окно из квартиры на два этажа ниже.

- Дрыр, дрыр, брр, - раздались аккорды на батарее ниже этажом. Очевидно, кому-то "тук-тук" уже надоело. Какофония соседей продолжалась около трех часов. Она не стремилась перерасти в мелодию, и еще через час стала оскорблять мой музыкальный слух.

Тут я сделал то, о чем давно в тайне мечтал: поднял в колонках звук до 100 ватт и вышел из комнаты. Музыку постарался подобрать в масть - британскую группу авангардного минимализма с элементами техно-попа под названием Art of Noise. С чем бы это сравнить? Ну, представьте, что у вас на кухне падают шкафы с посудой, но делают они это по-очереди в определенном ритме.

Меня услышали, и стук посыпался со всех сторон. Выключил ритмичную музыку, но к "тук-тук" и "дрыр-дрыр" присоединилось чье-то "бац-бац" с элементами ненормативной лексики.

КУПИЛИ КУХНЮ

- Они приехали с дачи, где с матерью живут, и решили сделать ремонт, - ответила мне консьержка. Сходите к ним поговорите, если мешают.

С разговором немного опоздал. Звонок на двери оказался вырван с корнем.

Пришлось звонить в полицию. Диспетчер звонок приняла, но вежливо предупредила: "Таких вызовов очень много".

Через несколько минут позвонил участковый.

- Но у нас нет такого закона, чтобы мы запретили им днем делать ремонт, - начал он.

- Но ведь ладно ремонт, тут со всех квартир стучат, конфликт назревает, может давайте предупредим его? Неужели надо выйти на улицу всем подъездом в карантин?

- Беседу проведем, а там как получится, - ответил он.

В общем через час в мою дверь позвонили соседи.

- Нам надо сделать ремонт. Вы поймите, у нас дома нет воды, - начал он.

- Мы кухню новую купили, а установить не можем, представьте каково нам, - стала перебивать его жена.

- Друзья, а вы не думаете, что все вокруг вас вынуждены слушать ваше "тук-тук", что из дома запрещено выходить. Что уроки идут онлайн, из-за вашей какофонии с соседями ничего толком не слышно.

- Да она нам не открывает, мы ей звонили, как с ней договориться. Нам еще пару дней надо, чтобы отбить старую плитку на кухне, потом не шумные работы будут.

- А почему-бы вам не перенести ваш ремонт на следующий месяц, когда люди на работу выйдут, а дети в школы пойдут?

- Кто его знает, сколько он продлится, - продолжали они, как нашкодившие дети.

ПАТРУЛЕЙ НА ВСЕХ ШУМНЫХ НЕ ХВАТИТ

Следующим утром меня опять разбудило все тоже "тук-тук", "дрыр-дрыр" и "бац-бац". Потом вдруг все внезапно затихло. С удивлением выглянул на улицу. Ниже этажами заметил седые от строительной пыли макушки возмутителей спокойствия. Они выглядывали открытое окно на полицейский патруль, который был усилен симпатичными дружинницами с красными повязками.

В подъезде воцарилась тишина…Кажется, как мало надо для хорошей самоизоляции.

Но надолго ли? Что будет завтра?

Не поленился заглянуть в новостную ленту. На мое удивление, действительно депутаты областной думы запретили в многоквартирных домах ремонт, а шуметь разрешили в будние дни только с 09.00 до 11.00 и с 17.00 до 19.00. Нарушителей ждет штраф - 3000 рублей. А вот в Москве пока все осталось по прежнему: шуметь можно как и раньше с 09.00 до 13.00 и с 15.00 до 19.00… Может, депутатам Мосгордумы тоже пора обратить на это внимание?

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