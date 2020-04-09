2020-04-09T14:57:47+03:00
Экономика

Минсельхоз пересчитал запасы гречихи: хватит до следующего года

Впрочем, сейчас ажиотаж уже утих — граждане переключились на маски и лимоны
Елена ОДИНЦОВА
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Ажиотаж вокруг гречки возник в середине марта, на фоне общей паники вокруг коронавирусаАжиотаж вокруг гречки возник в середине марта, на фоне общей паники вокруг коронавирусаФото: Мария ЛЕНЦ
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Запасов гречихи в России достаточно, хватит до урожая следующего года. Об этом заявил первый замглавы Минсельхоза Джамбулат Хатуов.

- Если говорить о запасах гречихи, из которой делают гречневую крупу, то на сегодняшний день у аграриев остатки - не менее 300 тысяч тонн. Этих запасов хватит еще до урожая следующего года, - сообщил он на пресс-конференции.

В самом деле, в обычных, не коронавирусных, условиях, по оценкам экспертов, 300-350 тысяч тонн гречихи в среднем всей России хватает на год.

Ажиотаж вокруг гречки, как и вокруг туалетной бумаги, возник в середине марта, на фоне общей паники вокруг коронавируса. В соцсетях стали публиковать фото из крупных супермаркетов, где полки с крупами — полный голяк. И началось…

Чиновники граждан неоднократно успокаивали: гречки в стране навалом, а на экспорт эта крупа практически не идет. По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, пустые полки были связаны с тем, что торговые сети не успевали выкладывать неожиданно вдруг все понадобившийся в оптовых количествах товар. В самих магазинах отсутствуют большие складские помещения — все подвозится из распределительных центров и со складов поставщиков и производителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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