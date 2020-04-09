2020-04-09T15:46:37+03:00
Экономика

Как изменится событийная отрасль после пандемии

Опубликованы результаты исследования о влиянии кризиса на развитие российской ивент индустрии
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Эксперты рынка прогнозируют, что при любом варианте развития событий на восстановление отрасли потребуется не менее шести месяцевЭксперты рынка прогнозируют, что при любом варианте развития событий на восстановление отрасли потребуется не менее шести месяцев
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Выставочный научно-исследовательский центр (ВНИЦ) R&C совместно с Национальным конгресс-бюро, Российским союзом выставок и ярмарок и Союзом выставочных застройщиков при поддержке Фонда Росконгресс провел маркетинговое исследование о влиянии кризиса, вызванного вспышкой коронавируса COVID-19, на развитие российской событийной индустрии.

Результаты исследования были получены по итогам анализа открытой информации, а также опроса представителей ведущих компаний отрасли: организаторов выставок, конгрессов и прочих мероприятий, а также поставщиков услуг. В опросе приняли участие 245 компаний, что составляет 12% от общего числа активных участников рынка.

Событийная индустрия, наряду с туризмом, первая почувствовала на себе последствия пандемии. Компании ивент рынка оказались в условиях неопределенности в связи с вынужденной отменой и переносом мероприятий. В исследовании рассмотрено несколько вариантов дальнейшего развития отрасли. Если ограничения на проведение мероприятий и другие формы социальной активности продлятся до мая, то после их отмены компании ждет месяц низкой активности. При этом выйти на докризисные показатели вряд ли получится. В случае продления ограничений на длительный период потери отрасли могут превысить 110 млрд рублей, а количество рабочих мест сократится на 50%.

Эксперты рынка прогнозируют, что при любом варианте развития событий на восстановление отрасли потребуется не менее шести месяцев.

По словам директора Национального конгресс-бюро Алексея Калачёва, результаты исследования дают вполне ясную картину о состоянии конгрессно-выставочной индустрии в настоящий момент, что делает очевидным критическую необходимость внедрения мер поддержки для участников событийного рынка со стороны государства с учетом всех факторов значимости отрасли – экономических и социальных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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