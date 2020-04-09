Как изменится событийная отрасль после пандемии

Выставочный научно-исследовательский центр (ВНИЦ) R&C совместно с Национальным конгресс-бюро, Российским союзом выставок и ярмарок и Союзом выставочных застройщиков при поддержке Фонда Росконгресс провел маркетинговое исследование о влиянии кризиса, вызванного вспышкой коронавируса COVID-19, на развитие российской событийной индустрии.

Результаты исследования были получены по итогам анализа открытой информации, а также опроса представителей ведущих компаний отрасли: организаторов выставок, конгрессов и прочих мероприятий, а также поставщиков услуг. В опросе приняли участие 245 компаний, что составляет 12% от общего числа активных участников рынка.

Событийная индустрия, наряду с туризмом, первая почувствовала на себе последствия пандемии. Компании ивент рынка оказались в условиях неопределенности в связи с вынужденной отменой и переносом мероприятий. В исследовании рассмотрено несколько вариантов дальнейшего развития отрасли. Если ограничения на проведение мероприятий и другие формы социальной активности продлятся до мая, то после их отмены компании ждет месяц низкой активности. При этом выйти на докризисные показатели вряд ли получится. В случае продления ограничений на длительный период потери отрасли могут превысить 110 млрд рублей, а количество рабочих мест сократится на 50%.

Эксперты рынка прогнозируют, что при любом варианте развития событий на восстановление отрасли потребуется не менее шести месяцев.

По словам директора Национального конгресс-бюро Алексея Калачёва, результаты исследования дают вполне ясную картину о состоянии конгрессно-выставочной индустрии в настоящий момент, что делает очевидным критическую необходимость внедрения мер поддержки для участников событийного рынка со стороны государства с учетом всех факторов значимости отрасли – экономических и социальных.