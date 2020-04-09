2020-04-09T17:12:46+03:00
Общество

Украине страшно от ощущения ненужности

Наш колумнист Сергей Мардан уверен – украинский вопрос окончательно решен. Коронавирусом или экономическим кризисом
Сергей МАРДАНжурналист
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Наш колумнист Сергей Мардан уверен – украинский вопрос окончательно решен.Наш колумнист Сергей Мардан уверен – украинский вопрос окончательно решен.Фото: REUTERS
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Глава газотранспортной системы Украины Сергей Макогон заявил, что Украина готова к полному прекращению транзита российского газа.

«К нулевому транзиту мы готовы. И наша программа оптимизации направлена на подготовку к этому сценарию. Но мы не прекращаем бороться против проекта СП-2 и рассчитываем на поддержку и американских и европейских партнеров, так как СП-2 несет риски не только для Украины, но и для всей Европы».

Киев серьезно обеспокоен тем, что вот уже два месяца, как Украина полностью исчезла не только из международной, но даже - европейской информационной повестки. А также – растущее понимание, что и после окончания острой фазы эпидемии Берлину и Парижу будет совершенно не до украинских дел.

Вообще в Европе наступают времена, когда каждый за себя.

Национальные правительства словно коммивояжёры прочесывают рынок в поисках медицинских масок или аппаратов ИВЛ, а финансисты день и ночь рассчитывают программы помощи экономике.

Даже Италию, которая является на минуточку четвертой по размеру экономикой Евросоюза и переживает сегодня самые тяжелые проблемы, никто особо слушать не хочет, вежливо намекая, что Риму не стоит рассчитывать на европейскую солидарность.

Что уж тут говорить об Украине, от которой пять лет одни проблемы.

А самое ужасное для Киева, что даже Россия очевидно перестала интересоваться украинскими делами. И от этого ощущения полной ненужности украинской элите становится по-настоящему страшно.

Глотком свежего воздуха для политических украинцев стал даже легкий троллинг Владимир Путина, упомянувшего в своем обращении к российскому народу печенегов и половцев.

Депутат Верховной Рады Мустафа Найем, тот самый который первый призвал киевлян в 2014 году «одеваться потеплее и идти на площадь Незалежности и считается одним из главных майданных идеологов немедленно отозвался в своем Фейсбука в контексте «руки прочь от украинской истории».

Однако обычного в таких случая хайпа не случилось. Русский, да и украинский сегмент Фейсбука остался оскорбительно холоден к приглашению обсудить как правильно говорить «в» или «на» Украине. А ведь историко-филологическая линия фронта исправно кормила пропагандистов и России, и Украины на протяжении пяти лет.

Теперь все. Можно с уверенностью сказать, что «украинский вопрос» для российского общества полностью закрыт. Полагаю, что и украинскому надолго станет не до Донбасса и Крыма. Не интересно. Не актуально.

Каждый теперь (по крайней мере, какое-то время) будет выживать в одиночку.

Фактором нестабильности в Донбассе остаются конечно всевозможные украинские добробаты, но тоже не на долго.

Украинские олигархи будут зализывать раны, нанесенные глобальным экономическим кризисом и сокращать издержки и оплачивать дальнейшее содержание толпы вооруженных бездельников им станет довольно обременительным. Судьбу ВСУ решит скудный украинский бюджет, который придется безжалостно секвестировать уже в середине года.

Уходит эпоха. И наступает новая неизвестность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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