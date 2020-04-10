Банк плюс банк — клиент тоже в плюсе

- Что произошло?

- На начало мая 2020 года запланировано завершение присоединения ПАО АКБ «Связь-Банк» к ПАО «Промсвязьбанк». Для клиентов Связь-Банка это означает переход на обслуживание в надежный банк, входящий в ТОП-10 крупнейших банков России. Все будет по-новому, но по-прежнему хорошо и даже лучше!

- Почему банки объединяются?

- Укрупнение и слияние банков — общая тенденция последнего времени. И Связь-Банк, и ПСБ — государственные банки. У них похожие клиенты и продукты. Управлять одним банком проще, чем двумя (например, дешевле обслуживать одну ИТ-систему, а не две). Поэтому было решено кредитные учреждения объединить.

- Один банк присоединил другой. А что будет с клиентами?

- В рамках объединения двух банков ПСБ, как правопреемник, обеспечит полное выполнение всех обязательств по действующим договорам и условиям обслуживания клиентов.

- С гарантиями от государства понятно. А что именно получают клиенты Связь-Банка от присоединения к ПСБ?

- Клиенты Связь-Банк смогут обслуживаться в современном, технологичном и надежном государственном банке. Они уже сейчас пользуются услугами и банкоматами обоих банков, а также совершают переводы между счетами в них без комиссии. Филиальные сети в большинстве регионов объединяются, поэтому клиенты получат больше точек обслуживания, где им будут доступны современные сервисы, широкая линейка продуктов и услуг, быстрый доступ к программам всей группы ПСБ.

- А карты придется менять?

- Дебетовые карты, выданные Связь-Банком, будут действовать как до, так и после полного объединения банков, которое запланировано на начало мая 2020 года. При этом уже сейчас клиенты Связь-Банка имеют возможность оформить карту ПСБ с кэшбэком и процентами на остаток по специальному тарифу, в рамках которого первый год обслуживания карты будет бесплатным.

- А как быть с кредиткой?

- Выдача новых кредитных карт в Связь-Банке прекращена в настоящий момент. Действующие кредитные карты и карты с овердрафтом будут переводиться на обслуживание в ПСБ только в рамках дебетовой части. Задолженность, которая не будет погашена по кредитным картам и картам с овердрафтом до момента присоединения Связь-Банка, будет переведена в ПСБ. Погашать ее до момента присоединения клиентам Связь-Банка можно будет онлайн, в офисах Связь-Банка и ПСБ, воспользовавшись предложением ПСБ по рефинансированию на специальных условиях.

- Кредит мне выдавал один банк, а теперь я клиент другого, может…

- Все свои обязательства вам нужно будет исполнить в соответствии с условиями договором. В результате присоединения Связь-Банка к ПСБ произойдет смена кредитора, но это не приведет ни к необходимости досрочных платежей ни к прощению долга. Также не увеличится кредитная нагрузка — ставку банк не может увеличить в одностороннем порядке. Также вам будут по-прежнему доступны все сервисы по погашению кредита, в том числе частичное или полное досрочное погашение. После даты объединения клиенты смогут обслуживаться в любом из отделений ПСБ.

- Что делать, если в связи с пандемией и ситуацией в экономике у меня упадут доходы и понадобится реструктуризация кредита?

- ПСБ, правопреемник Связь-Банка, ценит лояльных клиентов, и как системообразующий банк будет действовать в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации в политике поддержки граждан и бизнеса, попавших в сложную ситуацию.

- Что после интеграции банков будет со вкладами, оформленными раньше в Связь-Банке?

- Процентная ставка по вкладам останется прежней. ПСБ выполнит все обязательства по уплате процентов, приему и выдаче денежных средств со вкладов. Клиентам не потребуется предпринимать никаких дополнительных действий по переоформлению своих договоров срочных вкладов. Капиталовложения, как и прежде, будут застрахованы государством по закону «О страховании вкладов физических лиц в банках РФ».

- Какие-то изменения произойдут со счетами?

- Изменятся номера банковских счетов и реквизиты. При этом для удобства расчетов в течение 180 дней с даты реорганизации платежи, наступающие по старым реквизитам Связь-Банка, автоматически будут зачисляться на новые счета в ПСБ.

Обновленные реквизиты банка будут доступны на сайте ПСБ. Номера банковских счетов каждый клиент сможет уточнить в любом отделении банка или после подключения к интернет- или мобильному банку ПСБ.

- Звучит красиво, но, наверное, придется ехать в отделение и подписывать множество бумаг?

- После объединения банков действие договоров банковского счета и вклада продолжится. При этом клиентам будет доступен онлайн- и мобильный банк ПСБ. Чтобы получить к нему доступ, достаточно будет скачать мобильное приложение ПСБ или перейти на страницу интернет-банка, где вы сможете получить доступ через восстановление пароля по номеру карты либо счета. Необходимо будет нажать кнопку «Не помню пароль» и ввести номер карты или счета, код подтверждения придет на телефон в виде СМС и вы сможете установить пароль в приложении.

- Хорошо, что я прочитал об объединении в офисе Связь-Банка. А как другие узнают?

- Связь-Банк проинформируют своих клиентов по электронной почте и в интернет-банке «Живи он-лайн». Также ответы на вопросы можно получить в специальном разделе на сайтах Связь-Банка и ПСБ, в кол-центрах банков или в любом их отделении.