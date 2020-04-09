2020-04-09T17:37:50+03:00
Телевизор

«Хотите поговорить об этом?» Новое терапевтическое шоу Netflix поможет пережить коронавирус

Актеры из «Очень странных дел» и других популярных сериалов расскажут простым людям, как адаптироваться к карантину
Егор АРЕФЬЕВ
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Актеры из «Очень странных дел» и других популярных сериалов расскажут простым людям, как адаптироваться к карантинуАктеры из «Очень странных дел» и других популярных сериалов расскажут простым людям, как адаптироваться к карантинуФото: кадр из фильма
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Волонтерство, линии психологической помощи, консультации по скайпу и Zoom — в мире есть много способов справиться с ментальным давлением во время изоляции. Но американский сервис Netflix предлагает особенный.

Как вы справляетесь с глобальной пандемией? Как спите? О чем беспокоитесь? Что не дает вам чувствовать себя комфортно? Как заботитесь о себе на карантине?

Все это продюсеры нового проекта Wanna Talk About It? («Хотите поговорить об этом») предлагают обсуждать каждую неделю вместе с популярными актерами. Работает просто: звезды выходят в эфир в инстаграме вместе с психологами и проговаривают в присутствии подписчиков во время онлайн-трансляции с подписчиками свои тревоги. Им задают вопросы, они задают вопросы, все вместе — и артисты, и публика — ищут ответы. Грубо говоря, сеанс массового антигипноза.

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Netflix запускает новое шоу
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Среди участников проекта: Калеб Маклафлин («Очень странные дела»), Росс Батлер и Алиша Боэ («13 причин почему»), Ной Сентинео и Лана Кондор («Всем парням, которых я любила раньше») и другие американские звезды.

Шоу можно будет смотреть бесплатно в инстаграме Netflix каждый четверг до 14 мая включительно, в 16.00 по тихоокеанскому времени (в 4 утра по Москве).

ИСТОЧНИК KP.RU

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