2020-04-09T17:56:26+03:00
Звезды

Бузова, Воля и Темникова: ВКонтакте составил рейтинг самых популярных авторов

В топ-20 вошли как молодые блогеры, так и юмористы старой гвардии
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Фото: телеканала ТНТФото: телеканала ТНТ
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Brand Analytics составил рейтинг самых популярных русскоязычных авторов Вконтакте. Фактически весь список заполнили видеоблогеры, причем не только из YouTube, а еще юные тиктокеры и очень юные лайкеры.

Почетное первое место присвоено певице и телеведущей Ольге Бузовой. Её посты собрали 766 тыс. реакций из которых 732 тыс. – лайки. В октябре 2019 Бузова слегка сдала свои позиции и уступила начинающей певице и стримеру Амине Мирзоевой. Но в марте Ольга вновь забрала пальму первенства, а Амина опустилась на третье место.

На второй строчке оказалась популярная певица Елена Темникова. В предыдущих рейтингах она не поднималась выше 6 места. Однако насыщенный событиями март сильно прибавил ей популярности. За этот месяц певица уже успела выпустить новую песню, сняться в защитной маске для обложки журнала Glamour и даже поучаствовать в скандале других звезд соцсетей (Иды Галич и Ольги Бузовой).

А вот один из лидеров прошлого рейтинга блогер Влад Бумага в этот раз существенно сдал позиции. Сейчас он только 11-ый.

Самый мощный рывок совершил Егор Кораблин (настоящее имя тиктокера Шипа). Прославивший своими вайнами и пранками, 18-летний тиктокер уже занимает уверенное четвертое место в рейтинге авторов Вконтакте.

Но в списке есть и более молодой блогер. Это 11-летняя Милана Некрасова. Она один из самых популярных в мире блогеров мобильной видеоплатформы Likee, на которой у нее уже 21 миллион подписчиков.

В топ-20 вошли не только молодые блогеры, но и состоявшиеся юмористы старой волны. Это Дмитрий Пучков, он же "Гоблин" и Павел Воля.

Также в рейтинге 3 автора политической тематики: Алексей Навальный, Анатолий Шарий и глава Башкортостана Радий Хабиров.

Места в рейтинге определялись таким образом: аналитики подсчитывали все пользовательские реакции, а именно лайки, комментарии и репосты за март 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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