В 2019 году Россия продала вооружения на 15 миллиардов долларов

Во время пандемии даже такое рутинное мероприятие, как совещание по вопросам военно-технического сотрудничества, где должны обсуждаться цифры, проценты, графики и таблицы, превращается в настоящее заседание штаба боевых действий. Владимир Путин устроил опрос главам крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса - как организованна работа в осаде коронавируса.

- Я хочу увидеть и услышать от вас напрямую, как выстроена работа между предприятиями, региональными властями и правительством в рамках сегодняшних ограничений, связанных с карантином, - попросил высказываться Путин.

И руководители корпораций, губернаторы регионов, в которых находятся основные объекты ОПК докладывали не о ракетах, танках и кораблях, а о масках и дезинфицирующих растворах. Получалось, что это сегодня не менее важно, чем новейшие разработки, а с учетом огромных объемов - настоящая стратегическая задача.

- Наша первоочередная задача сейчас централизованная закупка средств индивидуальной защиты, масок, - рассказывал глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь. - В корпорации 100 тысяч человек, мы должны обеспечить по четыре маски на смену и по одной по дороге домой и на работу. Шесть масок каждому в день! То есть для нас это измеряется сотнями тысяч. Это большой вызов, но мы и сами производим, и закупаем.

- Есть ли какие-то вопросы, которые вы считаете нерешенными или недостаточно отрегулированными? Есть ли просьбы или пожелания? Ко мне, председательству правительства, к министерствам, - уточнял у каждого президент.

Просьб лично к нему не было.

Подводя итоги прошлого года, Путин похвалил отечественную оборонку за перевыполнение плана по продаже вооружения за рубеж.

- Несмотря на в целом неблагоприятную конъюнктуру, на жёсткое противодействие конкурентов, система военно-технического сотрудничества функционировала успешно, - заявил глава государства. - Мы не только полностью реализовали наши планы, но и превысили их на два процента. За рубеж поставлено военной техники на сумму свыше 15 миллиардов долларов. Портфель заказов составляет сегодня более 55 миллиардов долларов. В числе партнёров – около ста стран мира.