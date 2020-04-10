HUAWEI P40 Pro официально признан лучшим камерофоном современности

Новый флагманский смартфон компании HUAWEI вышел на рынок с предложением, от которого сложно отказаться. Вы бы, например, отказались от возможности снимать лучшее в мире фото и видео? Первенство камерофона HUAWEI P40 Pro в этом качестве официально подтвердила лаборатория DxOMark – один из ведущих экспертов фотоиндустрии.

Специалисты DxOMark на своем «полигоне» сделали более 3500 снимков и сняли более 4 часов видео, чтобы испытать возможности основной и фронтальной камер HUAWEI P40 Pro. По результатам тестов основная камера набрала рекордные 140 баллов за качество фото и 105 баллов за видео. Таким образом с общим результатом 128 баллов модель возглавила мировой рейтинг, опередив ближайших конкурентов на 4 балла! Селфи-камера набрала 103 балла и так же оказалась вне досягаемости соперников.

Дотянуться до Луны

У экспертов свои «мишени», на которых они «обстреливают» камеры смартфонов, но как рядовому пользователю убедиться, что у вас в руках аппарат экстра-класса? Наиболее простой и эффектный способ – дотянуться до Луны. В самом прямом смысле этого слова! То есть проверить, добивает ли фотокамера до нашей небесной спутницы, так, чтобы было видно лунные моря и кратеры? Воспользовавшись тем, что в суперлуние 8 апреля в Москве было ясное небо, я проверил, так ли хорош 50-кратный зум HUAWEI P40 Pro, как о нем говорят. Место посадки лунохода или американского Apollo-11 разглядеть, конечно, не удалось, но на фото получаешь невероятно детальную картинку. Сам был удивлен качеством, хотя снимал с рук, со штативом получилась бы, наверное, куда более четкая картинка. Мощным зумом был наделен и предыдущий флагманский HUAWEI P30 Pro, но в новой модели он был серьезно доработан, прежде всего, в уровне оптической стабилизации. Джеймс Бонду такой фотоинструмент, наверное, пригодился бы для шпионского ремесла – расстояние теперь не преграда для съемки. Зум приближает объекты практически без потери качества, и объектив при этом не дрожит.

Светло, как ночью

Другое достижение создателей HUAWEI P40 Pro – самый большой в индустрии светочувствительный сенсор с диагональю 1/1.28 дюйма. Кроме того, HUAWEI совершил настоящий прорыв, увеличив размер пикселя до 2,44 мкм, что большая редкость для смартфонов. Новый фильтр RYYB позволяет захватывать больше света, и это значительно повышает качество снимков даже при слабом освещении. Благодаря многоспектральному датчику цветовой температуры HUAWEI P40 Pro на 45 процентов точнее передает цвета. Все это позволяет камере делать яркие, сочные и самое главное чистые кадры (без постороннего шума) даже ночью. Судя по цветопередаче ночных фото HUAWEI P40 Pro делает нашу жизнь даже более красочной, чем мы ее видим.

Четыре суперобъектива в одной камере

Камера нового флагманского смартфона P40 Pro имеет четыре объектива. Каждый выполняет свою функцию.

• Основной широкоугольный объектив 50 МП с оптической стабилизацией делает максимально детализированные и насыщенные фото.

• Ультраширокоугольный кинообъектив 40 МП создает видео в разрешении 4К при слабом освещении. Позволяет снимать HDR видео с высоким динамическим диапазоном. Камера делает несколько вариантов съемки разной глубины и яркости, из которых потом формируется идеальное итоговое видео.

• Сверхчувствительный телеобъектив 12 МП отвечает за съемку на расстоянии.

• Объектив с 3D-датчиком для измерения глубины резкости применяется для создания портретных фото с художественным эффектом боке (размытым задним фоном).

Как создается красота

Перефразируя шансонье Михаила Шуфутинского (представители цифрового поколения могут погуглить, кто это такой) можно сказать: некрасивых женщин не бывает, бывают лишь смартфоны так себе. HUAWEI P40 Pro оснащен выдающимся набором инструментов, чтобы подчеркнуть красоту своей хозяйки. В режиме селфи-съемки прелестницы могут задавать разные режимы тона и гладкости кожи, а также контуров лица.

Для любителей экспериментов есть целый набор эффектов боке (от сердечек и римских штор до вспышки), которые превратят селфи в художественный портрет. Не лишним будет сказать, что алгоритмы искусственного интеллекта не сидят сложа руки и с помощью запрограммированного представления о прекрасном придают шарма владельцу HUAWEI P40 Pro (это называется функция бьютификации).

IQ смартфона вырос

В серии HUAWEI P40 Pro впервые представлена технология вычислительной фотографии HUAWEI Golden Snap, которая помогает классно снимать движущиеся объекты, даже если вы не заканчивали ВГИК. Камера делает несколько кадров, анализируя, какой из них получился удачным и отбраковывая остальные (например, там, где у модели закрыты глаза), и предлагает финальное фото с самым выгодным ракурсом.

Функцию AI Remove Passerby по достоинству оценят любители выкладывать в сеть фотоотчеты по итогам посещения достопримечательностей. Кто, как не они, знают сколько кадров приходится выбросить в корзину, потому что в самый важный момент тщательно выстроенную композицию нарушает случайный неосторожный прохожий. Теперь такие фото можно спасти. Функция редактирования снимка AI Remove Passerby удалит непрошенного гостя, и вы получите карточку именно в том виде, в каком ее и задумывали.

Другая опция редактирования готового снимка – AI Remove Reflection – использует возможности искусственного интеллекта, чтобы очистить кадр от нежелательных бликов – например, удаляет слой изображения, где вы отразились в стекле витрины магазина.

Ну, а на мой взгляд, самая захватывающая демонстрация возможностей искусственного интеллекта – это создание панорамных фото, когда прямо глазах создается удивительная картина мира, состоящая вроде бы из знакомых деталей пейзажа, но с такого ракурса, с которого на нас может смотреть только тот, что свыше.

Где и как купить

С 10 апреля смартфоны появятся в открытой продаже в магазинах HUAWEI и у партнеров.

• Рекомендованная розничная цена HUAWEI P40 Pro – 69 999 рублей.

• Рекомендованная розничная цена HUAWEI P40 – 49 999 рублей.