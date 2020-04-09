2020-04-09T19:18:16+03:00
Общество

Россиянам предлагают обменять свой рабочий день на заботу о сиротах в больницах

В России в пятый раз пройдёт благотворительная акция «День заботы за день работы». Каждый сможет перевести стоимость нескольких часов своей работы на оплату труда больничных нянь, которые, несмотря на карантин, каждый день ухаживают за сиротами в больница
Анастасия БОНДАРЕВА
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Детский благотворительный фонд «Солнечный город» в Новосибирске уже почти 13 лет занимается проблемами «больничных детей»Детский благотворительный фонд «Солнечный город» в Новосибирске уже почти 13 лет занимается проблемами «больничных детей»Фото: материалы пресс-служб
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Прямо сейчас сотни детей по всей стране лежат в больнице в одиночестве. Это те малыши, от которых отказались родители. Изоляция – но не та, что перед телевизором и с любимыми игрушками, а самая настоящая. Уколы, таблетки, капельницы и четыре стены больничной палаты. Баюкать «ничейных» детей и рассказывать им сказки некому, рядом только врач и медсестра, на которых еще все отделение.

На помощь таким малышам приходят больничные няни. Даже сейчас, когда большинство россиян ушли на карантин, они остаются с ними. Ведь обычные простуды и другие болезни никто не отменял, а некоторые малыши лежат в больницах месяцами.

Детский благотворительный фонд «Солнечный город» в Новосибирске уже почти 13 лет занимается проблемами «больничных детей». Сегодня няни работают в четырех медучреждениях области. В прошлом году 16 нянечек позаботились о 1048 малышах. Но на оплату нелегкого труда этих «супермам» в Новосибирске и в других регионах нужны средства. Поэтому «Солнечный город» уже пятый раз проводит благотворительную акцию «День заботы за день работы». В этом году она пройдет 10 апреля. Идея акции в том, что люди со всей России могут обменять стоимость нескольких своих рабочих часов на заботу о детях-сиротах. На сайте проекта есть калькулятор, где можно рассчитать свой дневной заработок. Но пожертвовать, конечно, можно любую посильную сумму.

— В феврале на встрече с Президентом России Владимиром Путиным мы подняли вопрос о внесении в перечень социальных услуг новой услуги по уходу за детьми-сиротами в больницах, — рассказала порталу "Открытые НКО" Марина Аксенова, директор «Солнечного города». — В ожидании решения, фонд продолжает оплачивать работу профессиональных нянь самостоятельно. Мы понимаем, что в этом году из-за пандемии коронавируса нам будет непросто собрать необходимую сумму, но очень надеемся на поддержку и желание людей подарить заботу тем, кому она особенно нужна.

Час работы няни стоит всего 180 рублей. И чтобы в 6 регионах, где реализуется проект, целый год больше ни один малыш не болел в одиночестве, нужно 9 миллионов рублей. В прошлом году было собрано почти 6,5 миллионов. Самым активным городом-участником стал Новосибирск – его жители перечислили 1,6 миллионов рублей.

Собранные средства пойдут на оплату непростого труда нянечек в больницах Новосибирска, Калининграда, Башкирии, Казани, Екатеринбурга и Симферополя. В каждом из этих регионов инициативу по заботе о детях-сиротах в больницах поддерживают местные благотворительные фонды.

Больничные няни про детей.

Екатеринбург

В Свердловской области проект «Здравствуй, малыш!» с 2006 года реализует межрегиональная общественная организация «Аистёнок» в трех больницах региона: 8, 11 и 15. Сейчас там находится около 30 малышей, которым нужна помощь воспитателей. В прошлом году три няни позаботились о 245 свердловских детях – самому младшему из них всего 5 дней, самому старшему — 4,5 года.

— Я пришла работать в «Аистёнок» воспитателем в 2013 году. Мне сразу предложили выходить на пол дня в больницу, стать няней отказным детям, — рассказывает Татьяна Толстых. — Каждый день я просто играла с ними, кормила, переодевала, делала массаж и гимнастику. Потом мы стали выходить на прогулки, а еще через какое-то время я сама начала сопровождать детей в детские дома. Через три года я ушла в декретный отпуск, во время него отучилась на логопеда-дефектолога. Сейчас полдня я – логопед, полдня – больничная няня. Часто одновременно ухаживаю за 11-15 детьми. Я очень люблю свою работу и счастлива возможности помогать детям, которым особенно это нужно.

Казань

В Татарстане деткам в больницах помогают няни фонда «Детям» в 6 больницах республики. Их пять – пять женщин, которые, как только от врачей раздается звонок об одиноком малыше, спешат на дежурство. Одна няня работает в детском отделении всю неделю и ухаживает за детьми, которых изымают из неблагополучных семей или находят на улицах. В прошлом году «больничные няни» в Татарстане позаботились о 193 детях.

— В мои обязанности входит в первую очередь эмоциональная поддержка этих деток, — говорит Аделина, которая работает больничной няней уже 8 лет. — Особенно когда они впервые дни поступают к нам. Это колоссальный стресс для такого маленького возраста. Помочь ребёнку адаптироваться к среде, к обстановке, к людям, которых он никогда не видел. И уже на втором месте — помощь физическая: выводить на прогулку, проводить развивающие занятия, учить малышей приспосабливаться к больничной обстановке. А вообще, стараюсь быть им другом, они не воспринимают меня как персонал, они знают, что всегда могут обратиться ко мне по любому поводу и, конечно же, запрыгнуть на коленки, пожаловаться и поплакать. Они знают, что я не врач, не медсестра, не воспитатель. Я Аделина — их няня.

— Несмотря ни на что, наши няни каждый день находятся рядом с детьми-сиротами в больницах, — рассказали в фонде «Детям». — В том числе, в той самой инфекционной. Многие наши няни-женщины пенсионного и предпенсионного возраста. И то, что сейчас они выходят на смены, и не бросают детей — это поступок, это важное решение, это смелость. И они будут рядом с детьми до тех пор, пока это будет необходимо. Если мы поможем.

Симферополь

К этому доброму делу присоединился и Крым. Там проект «Малыши-отказники в больнице» уже третий год реализует фонд «Колыбель милосердия». В республиканской детской больнице в Симферополе работают несколько нянь. Но как много они уже сделали! В 2019 году позаботились о 62 малышах.

— Каждый раз, проходя мимо тонированных окон реанимации новорождённых, я с замиранием думала о судьбах этих детей, — говорит первая социальная няня в Симферополе Татьяна. — Уже потом я узнала, что многих из них оставляют там биологические родители. Когда они выкарабкиваются из смертельных болезней и попадают в больничные палаты, встречаются с другой бедой: они теперь сироты, и заботиться о них некому. Формально, конечно, у них есть опекун в лице госучреждений. Но рядом с ними никого нет. Так я оказалась в палате с детьми-отказниками и теперь помогаю им пережить тяжёлый период лечения.

— В детской республиканской больнице работают два постоянных круглосуточных поста в соматическом и неврологическом отделениях, а также ежемесячно возникает необходимость сопровождения малышей в одном из отделений больницы в случае экстренной ситуации, — рассказали в благотворительном фонде «Колыбель милосердия». — Когда рядом находится неравнодушный заботливый взрослый, совсем по-другому переносится маленькими пациентами тяжесть заболевания, болезненные процедуры. Социальные няни заменяют малышам в больнице маму, чутко реагируют на все изменения в состоянии малыша, прислушиваются ко всем его потребностям. Благодарим всех, кто продолжает поддерживать работу социальных нянь в детской больнице.

Калининград

В Калининграде на помощь малышам в палатах приходят няни Фонда «Верю в Чудо», уже несколько лет они ухаживают за детьми-сиротами в двух больницах региона, если необходимо, сопровождают их на лечение в медицинские центры в других регионах. В фонде их называют СуперМамы. В прошлом году их любовь и заботу получили 312 деток, в том числе и в паллиативном отделении.

В Калининграде на помощь малышам в палатах приходят няни Фонда «Верю в Чудо» Фото: материалы пресс-служб

В Калининграде на помощь малышам в палатах приходят няни Фонда «Верю в Чудо»Фото: материалы пресс-служб

— Бывает тяжело психологически – как бы тебя не учили, ты все равно переживаешь за детей, — признается супермама Наталья Аницкая. — Бывает трудно физически, когда в отделении сразу много детей разных возрастов: одному срочно нужна бутылочка, второй осваивает горшок, третий пытается убежать, четвёртый плачет и хочет к маме. А ему всего два года, и ты не знаешь, вернется ли он домой. Но когда ты видишь улыбку ребёнка в ответ на твою, его здоровые розовые щёчки после изнурительной болезни, он перестаёт плакать и радуется солнышку – ты забываешь о трудностях и издержках работы социальной няни. В этом, пожалуй, главная причина, почему я работаю здесь уже седьмой год.

— Мы поддерживаем детей-сирот в детских больницах Калининградской области 12 лет. Мы не можем взять и оставить их сейчас. Поэтому и продолжаем просить вас о помощи, — говорит София Лагутинская, директор Благотворительного центра «Верю в чудо». — Однажды мы победим и новый вирус, как победили корь, оспу, дифтерию и другие опасные болезни. И жизнь будет продолжаться. Вот только дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию, окажутся снова за бортом и их жизнь будет под реальной угрозой на непонятный промежуток времени. И сейчас – любая помощь бесценна для нас.

Уфа

В Уфе проект «Больничные дети» реализует фонд «Наши дети». С 2017 года няни ухаживают за малышами в 17-ти больницах Башкортостана. В Уфе это городская детская клиническая больница №17, больница скорой медицинской помощи, Республиканская детская клиническая больница, Республиканский кардиологический центр. А также детские больницы в Мелеузе, Нефтекамске, Бирске. В прошлом 43 няни позаботились о 257 малышах.

— Наши няни продолжают работать также, как они работали до эпидемии: ежедневно приходят в больницу и заботятся о малышах, — рассказали в фонде «Наши дети». — Одна девочка из приюта с была сильным бронхитом, так сильно кашляла, что спать ей приходилось сидя. Няня с ней круглосуточно. Двое детей-сирот с ДЦП уехали с нашей няней в федеральную клинику в Курган. Им сделали операции, предстоит месяц реабилитации в клинике, все это время няня будет с ними вдали от дома. Всего сейчас под опекой нянь 8 детей в 6 больницах в 4 городах. Спасибо нашим дорогим нянечкам, никто из них не отказался работать, не поддался панике. Пожелаем им крепкого здоровья и терпения в это нелегкое время!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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