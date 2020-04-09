Россиянам предлагают обменять свой рабочий день на заботу о сиротах в больницах

Прямо сейчас сотни детей по всей стране лежат в больнице в одиночестве. Это те малыши, от которых отказались родители. Изоляция – но не та, что перед телевизором и с любимыми игрушками, а самая настоящая. Уколы, таблетки, капельницы и четыре стены больничной палаты. Баюкать «ничейных» детей и рассказывать им сказки некому, рядом только врач и медсестра, на которых еще все отделение.

На помощь таким малышам приходят больничные няни. Даже сейчас, когда большинство россиян ушли на карантин, они остаются с ними. Ведь обычные простуды и другие болезни никто не отменял, а некоторые малыши лежат в больницах месяцами.

Детский благотворительный фонд «Солнечный город» в Новосибирске уже почти 13 лет занимается проблемами «больничных детей». Сегодня няни работают в четырех медучреждениях области. В прошлом году 16 нянечек позаботились о 1048 малышах. Но на оплату нелегкого труда этих «супермам» в Новосибирске и в других регионах нужны средства. Поэтому «Солнечный город» уже пятый раз проводит благотворительную акцию «День заботы за день работы». В этом году она пройдет 10 апреля. Идея акции в том, что люди со всей России могут обменять стоимость нескольких своих рабочих часов на заботу о детях-сиротах. На сайте проекта есть калькулятор, где можно рассчитать свой дневной заработок. Но пожертвовать, конечно, можно любую посильную сумму.

— В феврале на встрече с Президентом России Владимиром Путиным мы подняли вопрос о внесении в перечень социальных услуг новой услуги по уходу за детьми-сиротами в больницах, — рассказала порталу "Открытые НКО" Марина Аксенова, директор «Солнечного города». — В ожидании решения, фонд продолжает оплачивать работу профессиональных нянь самостоятельно. Мы понимаем, что в этом году из-за пандемии коронавируса нам будет непросто собрать необходимую сумму, но очень надеемся на поддержку и желание людей подарить заботу тем, кому она особенно нужна.

Час работы няни стоит всего 180 рублей. И чтобы в 6 регионах, где реализуется проект, целый год больше ни один малыш не болел в одиночестве, нужно 9 миллионов рублей. В прошлом году было собрано почти 6,5 миллионов. Самым активным городом-участником стал Новосибирск – его жители перечислили 1,6 миллионов рублей.

Собранные средства пойдут на оплату непростого труда нянечек в больницах Новосибирска, Калининграда, Башкирии, Казани, Екатеринбурга и Симферополя. В каждом из этих регионов инициативу по заботе о детях-сиротах в больницах поддерживают местные благотворительные фонды.

Больничные няни про детей.

Екатеринбург

В Свердловской области проект «Здравствуй, малыш!» с 2006 года реализует межрегиональная общественная организация «Аистёнок» в трех больницах региона: 8, 11 и 15. Сейчас там находится около 30 малышей, которым нужна помощь воспитателей. В прошлом году три няни позаботились о 245 свердловских детях – самому младшему из них всего 5 дней, самому старшему — 4,5 года.

— Я пришла работать в «Аистёнок» воспитателем в 2013 году. Мне сразу предложили выходить на пол дня в больницу, стать няней отказным детям, — рассказывает Татьяна Толстых. — Каждый день я просто играла с ними, кормила, переодевала, делала массаж и гимнастику. Потом мы стали выходить на прогулки, а еще через какое-то время я сама начала сопровождать детей в детские дома. Через три года я ушла в декретный отпуск, во время него отучилась на логопеда-дефектолога. Сейчас полдня я – логопед, полдня – больничная няня. Часто одновременно ухаживаю за 11-15 детьми. Я очень люблю свою работу и счастлива возможности помогать детям, которым особенно это нужно.

Казань

В Татарстане деткам в больницах помогают няни фонда «Детям» в 6 больницах республики. Их пять – пять женщин, которые, как только от врачей раздается звонок об одиноком малыше, спешат на дежурство. Одна няня работает в детском отделении всю неделю и ухаживает за детьми, которых изымают из неблагополучных семей или находят на улицах. В прошлом году «больничные няни» в Татарстане позаботились о 193 детях.

— В мои обязанности входит в первую очередь эмоциональная поддержка этих деток, — говорит Аделина, которая работает больничной няней уже 8 лет. — Особенно когда они впервые дни поступают к нам. Это колоссальный стресс для такого маленького возраста. Помочь ребёнку адаптироваться к среде, к обстановке, к людям, которых он никогда не видел. И уже на втором месте — помощь физическая: выводить на прогулку, проводить развивающие занятия, учить малышей приспосабливаться к больничной обстановке. А вообще, стараюсь быть им другом, они не воспринимают меня как персонал, они знают, что всегда могут обратиться ко мне по любому поводу и, конечно же, запрыгнуть на коленки, пожаловаться и поплакать. Они знают, что я не врач, не медсестра, не воспитатель. Я Аделина — их няня.

— Несмотря ни на что, наши няни каждый день находятся рядом с детьми-сиротами в больницах, — рассказали в фонде «Детям». — В том числе, в той самой инфекционной. Многие наши няни-женщины пенсионного и предпенсионного возраста. И то, что сейчас они выходят на смены, и не бросают детей — это поступок, это важное решение, это смелость. И они будут рядом с детьми до тех пор, пока это будет необходимо. Если мы поможем.

Симферополь

К этому доброму делу присоединился и Крым. Там проект «Малыши-отказники в больнице» уже третий год реализует фонд «Колыбель милосердия». В республиканской детской больнице в Симферополе работают несколько нянь. Но как много они уже сделали! В 2019 году позаботились о 62 малышах.

— Каждый раз, проходя мимо тонированных окон реанимации новорождённых, я с замиранием думала о судьбах этих детей, — говорит первая социальная няня в Симферополе Татьяна. — Уже потом я узнала, что многих из них оставляют там биологические родители. Когда они выкарабкиваются из смертельных болезней и попадают в больничные палаты, встречаются с другой бедой: они теперь сироты, и заботиться о них некому. Формально, конечно, у них есть опекун в лице госучреждений. Но рядом с ними никого нет. Так я оказалась в палате с детьми-отказниками и теперь помогаю им пережить тяжёлый период лечения.

— В детской республиканской больнице работают два постоянных круглосуточных поста в соматическом и неврологическом отделениях, а также ежемесячно возникает необходимость сопровождения малышей в одном из отделений больницы в случае экстренной ситуации, — рассказали в благотворительном фонде «Колыбель милосердия». — Когда рядом находится неравнодушный заботливый взрослый, совсем по-другому переносится маленькими пациентами тяжесть заболевания, болезненные процедуры. Социальные няни заменяют малышам в больнице маму, чутко реагируют на все изменения в состоянии малыша, прислушиваются ко всем его потребностям. Благодарим всех, кто продолжает поддерживать работу социальных нянь в детской больнице.

Калининград

В Калининграде на помощь малышам в палатах приходят няни Фонда «Верю в Чудо», уже несколько лет они ухаживают за детьми-сиротами в двух больницах региона, если необходимо, сопровождают их на лечение в медицинские центры в других регионах. В фонде их называют СуперМамы. В прошлом году их любовь и заботу получили 312 деток, в том числе и в паллиативном отделении.

В Калининграде на помощь малышам в палатах приходят няни Фонда «Верю в Чудо»Фото: материалы пресс-служб

— Бывает тяжело психологически – как бы тебя не учили, ты все равно переживаешь за детей, — признается супермама Наталья Аницкая. — Бывает трудно физически, когда в отделении сразу много детей разных возрастов: одному срочно нужна бутылочка, второй осваивает горшок, третий пытается убежать, четвёртый плачет и хочет к маме. А ему всего два года, и ты не знаешь, вернется ли он домой. Но когда ты видишь улыбку ребёнка в ответ на твою, его здоровые розовые щёчки после изнурительной болезни, он перестаёт плакать и радуется солнышку – ты забываешь о трудностях и издержках работы социальной няни. В этом, пожалуй, главная причина, почему я работаю здесь уже седьмой год.

— Мы поддерживаем детей-сирот в детских больницах Калининградской области 12 лет. Мы не можем взять и оставить их сейчас. Поэтому и продолжаем просить вас о помощи, — говорит София Лагутинская, директор Благотворительного центра «Верю в чудо». — Однажды мы победим и новый вирус, как победили корь, оспу, дифтерию и другие опасные болезни. И жизнь будет продолжаться. Вот только дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию, окажутся снова за бортом и их жизнь будет под реальной угрозой на непонятный промежуток времени. И сейчас – любая помощь бесценна для нас.

Уфа

В Уфе проект «Больничные дети» реализует фонд «Наши дети». С 2017 года няни ухаживают за малышами в 17-ти больницах Башкортостана. В Уфе это городская детская клиническая больница №17, больница скорой медицинской помощи, Республиканская детская клиническая больница, Республиканский кардиологический центр. А также детские больницы в Мелеузе, Нефтекамске, Бирске. В прошлом 43 няни позаботились о 257 малышах.

— Наши няни продолжают работать также, как они работали до эпидемии: ежедневно приходят в больницу и заботятся о малышах, — рассказали в фонде «Наши дети». — Одна девочка из приюта с была сильным бронхитом, так сильно кашляла, что спать ей приходилось сидя. Няня с ней круглосуточно. Двое детей-сирот с ДЦП уехали с нашей няней в федеральную клинику в Курган. Им сделали операции, предстоит месяц реабилитации в клинике, все это время няня будет с ними вдали от дома. Всего сейчас под опекой нянь 8 детей в 6 больницах в 4 городах. Спасибо нашим дорогим нянечкам, никто из них не отказался работать, не поддался панике. Пожелаем им крепкого здоровья и терпения в это нелегкое время!

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