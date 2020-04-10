"Склонность к алкоголизму, шапка-ушанка и всемогущий гаечный ключ": как наших космонавтов показывают в голивудском кино

Накануне святого для всей нашей страны дня, 12 апреля, когда Юрий Гагарин первым пробурил небесную гладь, «Комсомолка» не только поздравляет отечественных космонавтов с профессиональным праздником, но и вспоминает, какими их представлял в своих картинах западный кинематограф.

Что делать на орбите нашей Анечке и ее коллеге-американцу? Конечно, пить! Фото: Кадр из фильма.

«Выход из положения» (1966)

Пожалуй, самое сексапильное представительство Советского Союза в космосе. В комедии Гордона Дугласа американские и советские космонавты дошли до абсурда в гонке вооружений и к 1989 году стали соревноваться за... первого ребенка, рожденного на Луне! На спутнике Земли знакомятся экипажи противоборствующих космических станций, почти как в фильме «3+2». Эффектнейшая Анна Соблова (известная всем по «Сладкой жизни» шведка Анита Экберг) и Игорь Ваклейников (американец Дик Шон) - от Страны Советов, Питт Мэттмоур (Джерри Льюис) и Эйлин Форбс (Конни Стивенс) - от Штатов. Вскоре у Анны и Игоря якобы получается зачать ребенка. Счастливую весточку передают на Землю! Ура, СССР победил даже в гонке сперматозоидов! Но позже выясняется, что это утка в лучших традициях «Дома-2». Назревает международный скандал. Квартету предстоит совместно выпутываться из неприятной ситуации.

Савелий Крамаров готов к покорению Галактики. Фото: Кадр из фильма.

«Космическая одиссея 2010» (1984)

В продолжении культовой «Космической одиссеи 2001 года» США и СССР снаряжают совместную экспедицию на Юпитер на корабле «Алексей Леонов». Среди наших в экипаже Татьяна Кирбук (имеющая русские корни Хелен Миррен), Максим Брайловский (актер-эмигрант Илья Баскин, мелькавший в «Большой перемене»), Ирина Якунина (уроженка Риги Наташа Шнайдер), Александр Ковалев (чех Ян Тришска), Николай Терновский (еще один артист-эмигрант Виктор Стайнбах), Юрий Светланов (одессит Владимир Скомаровский), Василий Орлов (Олег Рудник, тоже бывший наш человек) и Владимир Руденко (Савелий Крамаров).

Лев Андропов: - Я ни в космосе, ни в танке не забуду об ушанке! Фото: Кадр из фильма.

«Армагеддон» (1998)

Космонавт - однофамилец Юрия Андропова - что может быть комичнее? Добавьте к этому склонность к алкоголизму, шапку-ушанку, футболку с надписью «СССР» и гаечный ключ, при помощи которого устраняются все поломки на МКС. Смех смехом, а именно Лев Андропов (швед Питер Стормаре) в последний момент спасает героя Бена Аффлека и заодно с ним все человечество.

Ольга Дыховичная пожертвует собой ради спасения экипажа. Фото: Кадр из фильма.

«Живое» (2017)

Капитан экспедиции Екатерина Головкина (Ольга Дыховичная) командует звездным актерским составом (Джейк Джилленхол, Райан Рейнольдс, Ребекка Фергюсон и др.) и пытается противостоять оказавшейся весьма агрессивной инопланетной субстанции, обнаруженной где-то в недрах Галактики. Симпатичная и здравомыслящая девушка до последнего борется со злом, выходит в открытый космос, чтобы устранить неполадку, действует смело и бескомпромиссно, но в итоге героически погибает.

Ева Грин разрывается между астронавтом Майком и космонавтом Антоном (слева).Фото: Instagram.com

«Проксима» (2019)

В свежей французской фантастической драме астронавт Сара Лоро (Ева Грин) готовится к полету в космос в легендарном Звездном городке. Там, кстати, фильм и снимали. Коллега Сары - русский космонавт Антон Очиевский (Алексей Фатеев). Вместе с ним и американцем Майком Шэнноном (Мэтт Диллон) девушке придется провести год на МКС. Наш герой не особо интересуется симпатичной француженкой, зато постоянно восхищается красотами природы и угощает коллег теплой водкой с огурчиками во время задушевных посиделок у костра.