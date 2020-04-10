Магнитогорский металлургический комбинат потратил 100 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом

Коронавирус COVID-19 – угроза, которая касается всех жителей планеты. Количество случаев в мире растет, эпидемией охвачено большинство государств и большая часть регионов России. Челябинская область, где расположен Магнитогорский металлургический комбинат, одно из крупнейших металлургических предприятий России, не исключение – на 8 апреля в области зафиксировано 32 случая заражения COVID-19.

Как предприятие непрерывного производственного цикла, ММК продолжает работу. Руководство компании предпринимает все возможные меры для снижения риска распространения заболевания. «Мы понимаем, что самый эффективный способ влияния на развитие ситуации– минимизация контактов», – подчеркивает гендиректор ММК Павел Шиляев, возглавляющий оперативный штаб по противостоянию коронавирусной инфекции.

С этой целью компания ввела режим повышенной готовности, отменила все массовые мероприятия, перевела около 500 сотрудников на дистанционный режим работы. На комбинате введен принцип «открытых дверей». Это означает, что все проходы должны быть, по возможности, открыты, чтобы сотрудникам не приходилось прикасаться к дверным ручкам. Издан приказ о разведении начала рабочих смен в цехах, чтобы исключить скопления людей на проходных и на основных подходах к промплощадке.

Кроме того, руководство участило проведение дезинфицирующих уборок и установило на проходных 26 тепловизоров для измерения температуры тела сотрудников. Работники с повышенной температурой на ММК не допускаются и оперативно направляются в медицинские учреждения в сопровождении их непосредственных руководителей. Все посторонние – например, водители, прибывающие с грузом, – не допускаются на территорию ММК без медицинского осмотра.

Расходы ПАО «ММК» за март и первую неделю апреля на проведение мероприятий и введение необходимых технологических регламентов с целью противостояния коронавирусу составили 100 миллионов рублей. Эта сумма обеспечила закупку средств индивидуальной защиты для сотрудников, средств дезинфекции, приборов для дезинфекции воздуха и тепловизоров, а также оборудование предприятия необходимой разметкой (для соблюдения дистанции в 1,5 метра) и обеспечение всех необходимых работ по санитарной обработке цехов и других помещений.

Помимо заботы о собственных сотрудниках, компания помогает и Магнитогорску: так, совместно с благотворительным фондом «Металлург», ММК разработал благотворительную программу «Мы вместе». К 4 апреля удалось собрать более 4,5 миллионов рублей от физических и юридических лиц для помощи пожилым людям, входящим в группу риска в условиях эпидемии – в первую очередь, одиноким пенсионерам. Инициативу проявляют и дочерние организации ПАО «ММК»: к примеру, швейная мастерская Дворца культуры металлургов в Магнитогорске теперь шьет защитные маски, чтобы обеспечить ими как можно больше людей. Как отмечает Павел Шиляев, «главное в это непростое время – не поддаваться панике. Именно этим принципом руководствуется ММК. Вместе, проявляя сознательность и дисциплину, мы победим этот опасный недуг».