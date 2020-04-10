2020-04-09T21:48:00+03:00
Телевизор

Белое не надевать, глупости с экрана не говорить

Интересная штука наблюдается на фоне общей паники, связанной с эпидемией
Валентина ЛЬВОВАколумнист
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Ольга Бузова в рекламном ролике.Ольга Бузова в рекламном ролике.
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Сегодня вводят разные штрафы за нарушение режима самоизоляции со скоростью практически невероятной. Меняют время работы магазинов, закрывают-открывают предприятия, въезд в город, организуют поставки недостающей гречки и туалетной бумаги на местах. Однако никто не в состоянии сделать так, чтобы телевизионный рекламный рынок вовремя реагировал бы на изменение ситуации в мире. Я понимаю, что есть контракты на время в паузах, что заключались они давным-давно, что трудно переориентироваться.

Быстро работают только компании по доставке (если бы они так же быстро привозили товары на дом, было бы вообще чудесно), ребята из такси и люди, которые моментально приляпывают фразу «сидим дома» к логотипу телеканала.

Все остальные живут в иной реальности. Там господа-товарищи весьма активны. Их много на улицах. Они выходят из дома, чтобы задать идиотский вопрос «Когда подействует слабительное?». Там жарят шашлыки на мангалах и зовут гостей в больших количествах. Ездят вокруг супермаркетов, бегут марафоны. Сидят в кафе, посещают кинотеатры, записываются в танцевальную студию. Еще они выигрывают путешествия, просто покупая кошачью еду. Они даже шоколадки поедают, разъезжая по морскому явно зарубежному побережью в кабриолетах, ярких платьях, разбрасывая обертки по округе с криками «квадратиш, практиш, гуд».

И все в рекламах по-прежнему кричат про активный образ жизни, который настолько вошел в моду, что сейчас, когда маятник качнулся в другую сторону, каждое упоминание даже поездки по Золотому кольцу кажется издевательством. Для одних - потому что дорого. Для других - поскольку сидят в состоянии ломки без фитнеса и салонов красоты, без шопинга и смузи. А Золотое кольцо им и даром не сдалось без курортов Средиземного моря.

Скажем, диагнозом состояния общества потребления сегодня является даже не вирус. Диагноз - это еще две рекламки. В одной Ольга Бузова кричит, как «Все говорят белое не носить, а я буду! Обтягивающее не надевать, а я буду!» Слушайте, но это же тупо и нецелесообразно: надевать белое, обтягивающее и танцевать «в эти дни». Что прижало-то настолько, спросит любая женщина, которая волнуется не за две секунды перед камерой во всем этом снежном скафандре. Нет вещей другого цвета и фасона? На вас же вроде бы стилисты работают, мадам, пусть поищут красивое решение. В другой рекламе незнакомая мне дева летит на карнавал в самолете в миниатюрных трусиках и гигантских перьях. У нее что-то с мочевым пузырем, и ей тоже нужны прокладки, чтобы танцевать. Всю ночь, без протеканий. То есть не лечить цистит, допустим, а мчаться на карнавал в другую страну.

Неразумность подхода к проблеме - это самые мягкие слова, которые я могу подобрать. Далее нецензурно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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