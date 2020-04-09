2020-04-09T21:57:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Больных коронавирусом может быть в два раза больше

COVID-2019 может распространяться быстрее, чем изначально думали ученые
Мария БЕРК
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Специалисты полагают, что для полной победы над COVID-2019 потребуется провести широкомасштабную вакцинацию населения.Специалисты полагают, что для полной победы над COVID-2019 потребуется провести широкомасштабную вакцинацию населения.Фото: REUTERS
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Коронавирусная инфекция, охватившая сейчас весь мир, распространилась по Китаю гораздо быстрее, чем считалось в самом начале, выяснила группа американских ученых. Специалисты полагают, что для полной победы над COVID-2019 потребуется провести широкомасштабную вакцинацию населения, пишет Bloomberg.

Сотрудники Лос-Аламосской национальной лаборатории провели математический анализ распространения коронавируса. По их мнению, один заболевший в самом начале эпидемии в Ухане передал вирус в среднем 5,7 человекам. Это число значительно расходится с той математической моделью, которой придерживается с февраля Всемирная организация здравоохранения. ВОЗ полагает, что один инфицированный может заразить в среднем 2-3 человека.

Конечно, этот математический анализ основан исключительно на статистических данных Китая. Но если они окажутся применимы к другим странам, то пандемию станет контролировать все сложнее. При этом постепенное уменьшение числа новых заболевших в марте обнадеживает и дает надежду, что эпидемию все-таки можно сдержать.

ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР

По подсчетам Лос-Аламосской команды аналитиков, около 82% населения должны обзавестись иммунитет против COVID-2019 или после масштабной вакцинации или перенесенного заболевания. Только после этого можно ожидать окончания эпидемии. До тех пор человечеству придется жить в условиях социального дистанцирования, так как каждый пятый может оказаться переносчиком COVID-2019.

Глядя, как власти КНР 8 апреля открыли провинцию Хубэй и 11-миллионный город Ухань, ставший очагом эпидемии коронавируса в Китае, во всем мире правительства разных стран гадают, когда им можно будет объявить об окончании многодневной изоляции. На сегодня почти 1,5 млн человек оказались заражены коронавирусной инфекцией.

- Пока даже думать опасно о том, что мы близки к завершению пандемии, - сказал глава европейского офиса ВОЗ Ханс Клюге. - По мере постепенного ослабления ограничительных мер власти должны расширить тестирование на коронавирус, активизировать меры по выявлению новых заболевших и отслеживанию их контактов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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