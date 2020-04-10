2020-04-10T01:15:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в России на 10 апреля 2020 увеличилось до 10 131

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в России на 10 апреля 2020 года
Григорий ЛЕОРДА
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Учены продолжают работать над вакциной.Учены продолжают работать над вакциной.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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За сутки число заболевших коронавирусом в России увеличилось на 1459 человек. Это люди из 50 регионов страны. Таким образом, общее число заболевших - 10 131.

Больше всего заболевших за сутки выявили в Москве (857), Подмосковье (199), Санкт-Петербурге (44) и Ленинградской области (18), а также в Республике Коми (31) и Владимирской области (24).

С начала марта из больниц выписали 698 человек, которые смогли с помощью врачей победить болезнь. За это же время было зафиксировано 76 летальных исходов.

Россия продолжает вызволят своих граждан из зарубежных стран. "КП" выяснила, как туристам правильно сообщить о себе властям, чтобы как можно скорее оказать дома.

Тем временем в Московских храмах определились, как православные встретят Пасху. Одно из нововведений - увеличение количество литургий. Это сделано для того, чтобы люди не скопились на одной службе. Традиционный Крестный ход будет проводиться по территории храма и только в составе духовенства.

Эпоха карантина.Чем себя занять, сидя дома на карантине? Может быть, перевоплотиться в героя какой-нибудь картины?

ИСТОЧНИК KP.RU

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