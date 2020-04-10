Таинственная «Болезнь Х»: неизвестное стало известным

А медики-то знали

«Болезнь Х» (Disease X) – так называлась выставка, которая открылась в Лондонском музее (Museum of London) в ноябре 2018 года. Открылась после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила одним из самых больших потенциальных рисков для жизни и главным приоритетом для исследований «Болезнь Х».

Медики, не называя сам гипотетический недуг, весьма точно его описали. Предрекли, что «Болезнь Х», скорее всего, будет вызвана вирусом из семейства коронавирусов – вроде тех, которые злобствовали в 2003 и 2012 годах - SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) и MERS ( Middle East Respiratory Syndrome. Только еще страшнее. Мол, «подкрадется к человечеству и уничтожит его немалую часть подобно испанскому гриппу, который убил пять процентов мирового населения».

Человечество справилось с "испанкой" дорогой ценой. "Болезнь Х" может стать еще дороже.

Наиболее вероятным источником вируса «Болезни Х» эксперты ВОЗ называли летучих мышей. И полагали, что он придет из Азии или из Африки.

В самом же музее заявляли, что намерены не пугать, а привлечь внимание к «поискам неизвестной смертельной болезни, которая может поразить всех нас».

Уравнение с одним неизвестным решилось уже через год. Само собой. Просто очевидно, что COVID-19 это и есть та самая «Болезнь Х» - уже не гипотетическая, а вполне реальная. И смертельная. Как того и опасались.

Миллиардер предупреждал еще раньше

- Если что и способно уничтожить более 10 миллионов человек в ближайшее десятилетие, то, скорее всего, не война, а очень опасный вирус, - говорил Билл Гейтс - основатель корпорации Microsoft - еще в 2015 году на конференции американского фонда TED. И со словами «в наши дни глобальная катастрофа выглядит вот так» показал на экране пресловутый шарик с пупырышками, весьма похожий на SARS-CoV-2 - новый коронавирус, вызвавший, в итоге, пандемию COVID-19.

Пророческими стали и другие слова миллиардера: «вирус может оказаться таким, при котором заразные больные чувствуют в себе силы для того, чтобы путешествовать на самолёте или ходить в магазин. Он может быть природного характера, как Эбола, а может быть создан биотеррористами».

Билл Гейтс обращал внимание на то, что человечество тратит огромные деньги на ядерное сдерживание. А на предотвращение эпидемий – скупится. Говорил, что надо не военные учения проводить, а бактериологические. Что стоит создать резерв медиков, обладающих необходимыми знаниями и объединиться с военными, чтобы суметь быстро среагировать, случись что.

Билл Гейтс предвидел появление смертельного вируса.

Оглядываясь на эпидемию Эболы, миллиардер переживал, что человечество не готово к вспышке более опасного заболевания. Как в воду глядел.

И вот вопрос: что в итоге произошло? То ли кто-то внял научным пророчествам, а точнее предвидениям и та самая «Болезнь Х» была найдена в буквальном смысле слова и с благими намерениями – чтобы изучить и придумать чем защититься, но случайно вырвалась из лаборатории еще до того, как удалось разобраться. То ли биотеррористы подсуетились. То ли зловредный коронавирус появился сам по себе в результате близких контактов людей с разрушаемой ими дикой природой. Как и предрекали эксперты ВОЗ – конкретно Марк Валитутто (Marc Valitutto) – ветеринар из Смитсоновского института биологии охраны природы (Smithsonian Conservation Biology Institute) – участник Глобальной программы Здравоохранения (Global Health Program).

Ответа нет. Хотя доподлинно известно, что с коронавирусами экспериментировали американцы. Сами сообщали об этом в 2015 году в журнале Nature. Рассказывали, насколько опасным получился результат – гибрид вируса атипичной пневмонии и коронавируса, позаимствованного у летучих мышей.

Кривая числа заболеваний пока только растет. И становится все круче.

КСТАТИ

И писатель туда же

«Ухань-400» - так американский писатель Дин Кунц назвал кошмарный вирус, вызывающий ОРВИ, заразившиеся которым умирали через 20 часов. Описал его в своем триллере «Глаза тьмы», вышедшем в 1981 году. Тоже своего рода пророчество – правда, не сразу оформившееся. Изначально Кунц назвал свой вирус «Горки-400», но в 1989 году почему-то поменял его на «Ухань-400». Привиделось что-то?