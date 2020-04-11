2020-04-11T15:26:14+03:00
Звезды

Ирина Безрукова на 55-летие сфотографировалась в плаще на голое тело

Актриса в день рождения поделилась секретами своей неувядаемой красоты
Ирина СУХАНОВА
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Ирина Безрукова отмечает 55-летие.Ирина Безрукова отмечает 55-летие.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Ирина Безрукова 11 апреля отмечает 55-летие. В свой день рождения актриса рассказала о том, что совсем не ощущает возраста, и поделилась секретами красоты. То, что в свои годы она остается по-прежнему прекрасной, смогли убедиться все поклонники звезды. В Инстаграме она опубликовала провокационный снимок, на котором позирует в плаще на голое тело. Безрукова похвасталась безупречно стройными ногами – и получила массу комплиментов от подписчиков.

- Мне сегодня 55. Скрывать возраст в наше информированное время нет никакого смысла. Пугает ли меня эта цифра? Нисколько. Это всего лишь цифра, - написала Ирина. - Я не выгляжу и не ощущаю себя на этот возраст. Да и в моем окружении много прекрасных, взрослых женщин. Они также живут полной и интересной жизнью! Путешествуют, много работают, помогают другим, заводят романы, отлично проводят время и знают вкус жизни.

Актриса поделилась секретом своего отличного внешнего вида и прекрасного самочувствия.

- Это полное принятие себя и любовь к себе. Именно любовь приводит к внутреннему счастью и хорошей, ухоженной внешности. Все потому, что ты просто не можешь позволить себе отравлять организм плохой едой и сознание негативными мыслями, - рассказала она.

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Мне сегодня 55. Скрывать возраст в наше информированное время нет никакого смысла))
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Как и все россияне в эти дни, Ирина остается дома и соблюдает режим самоизоляции. Актриса решила отметить день рождения вместе с поклонниками и сообщила, что проведет для них прямой эфир в Инстаграме.

После развода с актером Сергеем Безруковым Ирина так и не встретила нового избранника, но, тем не менее, продолжает жить полной жизнью. Она по-прежнему работает Московском Губернском театре, где Безруков является художественным руководителем. Прошлой весной Ирина удивила всех, снявшись в экстремальном телепроекте «Последний герой». Всем казалось, что походные условия и борьба за выживание – это совсем не формат утонченной Ирины. Тем не менее, она отлично вписалась в проект.

- Когда спрашивала организаторов: «Почему я? Возьмите более молодых, спортивных, красивых», - в ответ слышала: «Мы не хотим, чтобы все были одинаковыми, не набираем спецназ», - рассказывала Безрукова в одном из интервью. - Очень рада, что оказалась на острове. У меня поднялась самооценка, люди теперь узнают даже без макияжа. Честно, опасалась стать неким беспомощным балластом и подвести команду. Но оказалась сильнее, чем ожидала.

В итоге Ирина продержалась на острове 15 дней, прежде чем выбыла из проекта. По словам актрисы, именно там она обрела гармонию с самой собой, освободилась от былых обид и решила, что больше не будет жертвой обстоятельств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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