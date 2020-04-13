Полчашки бульона и два яичка: Волочкова в откровенном боди рассказала о своей голодной диете

Анастасия Волочкова продолжает терять вес – балерина совсем исхудала. Пока все жалуются, что во время самоизоляции слишком много едят и толстеют, артистка похвасталась, что не поправилась ни на грамм. В доказательство Настя сделала селфи, нарядившись в облегающее боди, высоко вырезанное на бедрах. На снимке, который она выложила в Инстаграм, Волочкова выглядит не просто стройной, а почти прозрачной – так она похудела.

Анастасия рассказала своим поклонникам в Инстаграме, как она питается на карантине. В отличие от своих звездных коллег Волочкова не позволяет себе никаких излишеств. Ее диету можно назвать не просто строгой – для других такое количество еды, которое потребляет балерина, означало бы жизнь впроголодь.

- Ну, вроде, я в форме, - констатировала Настя, глядя на себя в зеркало. - Никакой карантин не повлиял на прибавку в весе ни грамма! Потому что, пока сидим дома, у меня появилось больше времени работать над своим телом. Ежедневные занятия и репетиции. Баня и Купель. Утром съела полчашки овощного острого бульона. Вечером меня ждут два вареных всмятку яйца. И, может днём, если проголодаюсь, съем зелёный салатик. А вы как питаетесь? Главное, не распускайте себя и не ленитесь! Гимнастику можно делать и на двух квадратных метрах.

volochkova_art Ну, вроде, я в форме.

К слову, в Инстаграме артистки регулярно появляются снимки щедро накрытого стола или шашлыков, которые балерина жарит у себя во дворе на мангале. Правда, при этом Анастасия признается, что ничего из этих блюд не ест, ограничиваясь только пучком салата, А все остальное обычно съедают ее друзья, члены семьи или любимый мужчина.

Помимо работы над собой Анастасия сейчас занята приятными хлопотами – подготовкой к свадьбе. Балерина планировала выйти замуж осенью, но из-за пандемии коронавируса решила отложить торжество. Теперь артистка подумывает пойти под венец в январе, когда у нее день рождения, чтобы совместить сразу два праздника. А пока Волочкова выбирает платья для бракосочетания. Артистка собирается сменить во время торжества не меньше пяти нарядов.

Волочкова по-прежнему не рассекречивает имя своего избранника и не показывает его в соцсетях. По словам балерины, она предъявит его общественности только в день свадьбы. А до того момента она собирается скрывать свою личную жизнь и не делиться ее подробностями на публике. Единственное, что известно об избраннике звезды - он немного моложе Насти, никогда не был женат, некоторое время жил за границей. С балериной его познакомили общие друзья. Волочкова признавалась, что между ними сразу вспыхнула искра, которая переросла в бурный роман.