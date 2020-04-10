2020-04-10T01:00:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Кошки и хорьки подвержены коронавирусу больше, чем собаки

Ученые ищут животных для испытаний вакцины против COVID-2019
Мария БЕРК
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Кошки, болеющие коронавирусом, могут заражать друг друга воздушно-капельным путемКошки, болеющие коронавирусом, могут заражать друг друга воздушно-капельным путемФото: Михаил ФРОЛОВ
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Давно известно, что люди не болеют свойственными для кошек болезнями. Даже ОРВИ у человека и четвероного пушистика разные. Но если прежде ученые были уверены, что человеческий коронавирус для семейства кошачьих не опасен, то сейчас возник повод пересмотреть это убеждение.

Во Всемирной организации здравоохранения, после публикации нового исследования, касающегося передачи COVID-2019 домашним животным, заявили, что проведут ряд научных испытаний. В работе, представленной в научном журнале Science, говорится, что кошки и хорьки могут заразиться SARS-CoV-2. А вот у собак, свиней, кур и уток шансов подцепить эту инфекцию намного меньше, пишет Reuters.

Основной целью исследования было определить, какие животные могут заболеть новым коронавирусом и переносить его, как и люди, чтобы затем использовать их в тестировании экспериментальных вакцин против COVID-2019.

В схожем исследовании, которое проводили китайские ученые в начале этого года, выводы оказались примерно такими же. Наиболее уязвимыми были признаны кошки и хорьки.

Кошки, болеющие коронавирусом, могут заражать друг друга воздушно-капельным путем. Вирус содержался у представителей семейства кошачьих во рту, носоглотке и тонком кишечнике. У котят, подвергшихся воздействую инфекции, были обширно поражены легкие и носоглотка.

У хорьков вирус оседал в верхних дыхательных путях, но при этом не вызывал тяжелых заболеваний.

ОТ ЧЕЛОВЕКА К СОБАКЕ

Принято считать, что новый штамм коронавируса передался человеку от летучих мышей. Другие животные в этой цепочке не были замечены. Но чем эпидемия разрасталась, тем было больше вопросов. Например, могут ли домашние питомцы заразиться COVID-2019 от своего инфицированного хозяина? Врачи смогли зарегистрировать лишь несколько единичных случаев заражения собак и кошек новым коронавирусом. Но установить, могли ли инфицированные домашние животные дальше передавать вирус - и питомцам и людям, специалисты так и не смогли.

В начале апреля у тигра в зоопарке Нью-Йорка развился сухой кашель. Хищник потерял аппетит. Это произошло после того, как за животным ухаживал смотритель, у которого впоследствии обнаружили COVID-2019. Ветеринары решили проверить и тигра. И каково было их удивление, когда тест зверя на коронавирус оказался положительным.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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