2020-04-10T11:57:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Индии, последние новости на 10 апреля 2020: количество зараженных COVID-19 в стране идет на спад

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Индии на 10 апреля 2020 года
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: REUTERSФото: REUTERS
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Распространение коронавируса в Индии продолжает идти на спад. По состоянию на 10 апреля 2020 года общее количество заболевших коронавирусом в Индии составило 6771 человек. За сутки опасным вирусом заразились 46 человек. Жертвами коронавируса стали 1 пациентов, таким образом общее число погибших в Индии на сегодняшний день составляет 228 человек. За сутки вылечились и отправились домой 15 пациентов, общее число выздоровевших в Индии достигло уже 635 человек.

На сегодняшний день Индия по-прежнему занимает 22 место в мире по количеству зараженных, а также на 25 месте – по смертности от коронавируса и на 27 месте – по числу выздоровевших.

«КОРОНАВИРУСНЫЙ» АВТОМОБИЛЬ НА СТРАЖЕ КАРАНТИНА

Пока в стране действует с 24 марта строгий трехнедельный карантин, а местные стражи правопорядка нещадно лупят палками его нарушителей, местные жители решили отвлечься от гнетущих новостей и придумали автомобиль в форме коронавируса. Как сообщает местное издание Times оf India, автором необычной идеи стал владелец музея автомобилей в Хайдарабаде. По его задумке ярко-зеленая машина действительно напоминает вирус COVID-19, увеличенный под микроскопом: у нее шесть колес и одно сиденье, а максимальная скорость достигает 40 километров в час. Теперь ее создатель собирается разъезжать по улицам города и через громкоговоритель оповещать местных жителей о необходимости оставаться дома и соблюдать социальную дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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