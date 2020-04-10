2020-04-10T12:05:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Испании, последние новости на 10 апреля 2020: за сутки зафиксировано еще 209 смертей от вируса

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Испании на 10 апреля 2020 года
ЭЛЬВИНА АПАРИНА
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По данным испанских СМИ, страна может быть закрыта на весь летний сезон.По данным испанских СМИ, страна может быть закрыта на весь летний сезон.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Испании продолжают умирать люди от коронавируса. По оперативным данным на 10 апреля, в Испании от COVID-19 погибли 209 человек, это в два раза меньше, чем 9 апреля, когда количество погибших составило 565 человек. За сутки выявлено 567 новых случаев заболевания, теперь инфицированных в Испании 85 610 человек. За все время пандемии в стране коронавирусом заразились 153 222 человека, умерло 15 447. На 10 апреля в Испании нет вылечившихся, их число не изменилось, их по-прежнему остается 52 165.

По данным испанских СМИ, страна может быть закрыта на весь летний сезон. Такие меры необходимы для того, чтобы не началась вторая волна эпидемии. Путешествовать по городам Испании и отдыхать на пляжах, предположительно, смогут только сами испанцы.

Напомним, что сейчас в Испании действуют самые жесткие меры. Жители могут выйти из дома только для покупки продуктов, лекарств. Им разрешено добраться до больницы, оказать помощь людям, которые не могут справляться самостоятельно, доехать до работы. До 9 апреля в Испании была прекращена вся деятельность, не связанная с жизненной необходимостью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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