Коронавирус в Таиланде, последние новости на 10 апреля 2020: количество зараженных увеличилось на 50

10 апреля в одной из любимых стран россиян для отдыха в Таиланде зафиксирована еще одна смерть от коронавирусной инфекции. Количество погибших от COVID-19 за все время эпидемии в стране составило 33. Вылечившихся гораздо больше – 10 апреля из больниц выписано 73 человека, они вылечились и не представляют опасности для других. Количество зараженных на 10 апреля увеличилось на 50 человек, всего зараженных теперь 1427. Все они остаются в клиниках. В Таиланде с начала эпидемии коронавирусной инфекции зарегистрировали 2473 случая заражения, 1013 человек полностью выздоровели.

Также стало известно, что гражданка Таиланда повторно заразилась коронавирусом ровно через неделю после выписки из больницы. Об этом сообщает газета «Тхаи Рат», ссылаясь на департамент здравоохранения провинции Чайяпхум. В одной из больниц 38-летняя женщина провела три недели, выписалась из клиники с отрицательным результатом на коронавирус, но снова его подхватила.

В Таиланде сейчас 15 из 77 провинций закрыли въезд из-за распространения коронавируса. На всей территории Таиланда также действует комендантский час с 22.00 до 4.00. В стране закрыты все торговые центры, люди могут сходить только в продуктовый или магазин. В нескольких провинциях и Бангкоке не продают алкоголь.