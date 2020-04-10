2020-04-10T12:06:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Великобритании, последние новости на 10 апреля 2020: по числу умерших от CОVID-19 страна занимает 6 место в мире

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Великобритании на 10 апреля 2020 года
Яна БАЗЕКИНА
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Общее число заболевших в стране сейчас составляет 65872 человекОбщее число заболевших в стране сейчас составляет 65872 человекФото: "КП" Архив
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Количество заболевших коронавирусом в Великобритании постепенно начинает снижаться. По состоянию на 10 апреля 2020 года в Соединенном королевстве зарегистрировано 6 новых случаев заражения CОVID-19 (для сравнения: только 9 апреля в Великобритании опасный вирус выявили у 4389 человек). Общее число инфицированных в стране сейчас составляет 65872 человек. За сутки от тяжелых осложнений скончался всего лишь 1 пациент, всего жертвами коронавирусной инфекции стали 7993 подданых королевства. Еще два пациента выздоровели, и общее количество выздоровевших и выписанных достигло 359 человек.

На сегодняшний день Великобритания занимает 7 место по количеству активных случаев заболевания коронавирусом в мире. По числу умерших страна расположилась на 6 месте, а по количеству выздоровевших – на 61.

ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА БОРИСА ДЖОНСОНА ПЕРЕВЕЛИ ИЗ РЕАНИМАЦИИ В ОБЫЧНУЮ ПАЛАТУ

Около недели назад у британского премьер-министра Бориса Джонсона диагностировали коронавирус. Вскоре его состояние ухудшилось, и его пришлось перевести в палату интенсивной терапии и подключить к кислородной поддержке. К счастью, врачи сделали все возможно, и состояние премьер-министра стабилизировалось. Накануне, как сообщает издание Skynews, его перевели из реанимации в обычную палату. На восстановление ему потребуется примерно месяц, после чего Борис Джонсон сможет вернуться к управлению Великобританией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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