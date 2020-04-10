У банкиров зарплатный обвал, а больше всех готовы платить строителям

Вторая нерабочая неделя на исходе. Малый и средний бизнес дышат на ладан. Кто-то пытается переформатироваться на работу онлайн с доставкой, чтобы сохранить хотя бы часть сотрудников и небольшую долю выручки. Крупные торговые сети во время вынужденного простоя выплачивают работникам МРОТ или трудоустраивают в другие сети. Одновременно количество уволенных растет.

Однако те, у кого работа есть, тоже испытывают трудности. И начались они еще до коронавирусного кризиса. По итогам первых трех месяцев 2020 года зарплаты россиян снизились в диапазоне от 1 до 6%, в среднем на 1,8%, подсчитали эксперты Авито Работа.

Самый большой обвал зарплат случился у банкиров - им предлагают на 11% меньше, чем в конце 2019 года.

МЕДРАБОТНИКУ ПЛАТЯТ НА 10 ТЫСЯЧ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВОДИТЕЛЮ

Самой высокооплачиваемой профессией за период с января по март стала сфера строительства (смотри таблицу «Самые высокооплачиваемые профессии»). К тому же за год зарплата строителей выросла на 10%. Чуть менее прибыльным был автобизнес. За ним по итогам I квартала 2020-го идут работники фитнеса и салонов красоты при снижении окладов на 3,6% с начала года.

Повысить жалование готовы только медикам, курьерам и водителям. Среднее предложение по зарплате медработникам и фармацевтам - 43 200 руб., что на 1,9% больше, чем в предыдущем квартале. Охранники получили прибавку в 1,5%, их средняя получка - 33 100 руб. Те, у кого нет опыта, тоже стали получать почти на 2% больше. Грузчики, упаковщики, водители в месяц зарабатывали 33 200 руб.

Повысить жалование готовы только медикам, курьерам и водителямФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самые высокооплачиваемые профессии, средняя зарплата:

1. Строительство - 54 800 руб.

2. Автомобильный бизнес - 47 400 руб.

3. Фитнес, салоны красоты - 46 100 руб.

4. Транспорт, логистика — 45 900 руб.

5. Медицина, фармацевтика - 43 200 руб.

6. Домашний персонал - 41 700 руб.

7. IT, интернет, телеком - 40 400 руб.

8. Управление персоналом - 39 200 руб.

9. Производство, сырье, с/х - 35 900 руб.

10. Консультирование - 34 200 руб.

ХУЖЕ ВСЕХ ПЛАТЯТ В ВОЛГОГРАДЕ, БАРНАУЛЕ И САРАТОВЕ

Только четыре города страны с января по март в среднем повышали зарплаты при найме: Москва и Тюмень (+0,8%), Новосибирск (+1,5%), Казань (+0,3%).

В остальных крупных городах жалования для соискателей только уменьшались. Заметнее всего в Омске (-3,5%), Нижнем Новгороде и Красноярске (-2,9%).\

Регионы с самыми высокими средними зарплатами:

1. Москва - 60 900 руб

2. Санкт-Петербург - 48 400 руб.

3. Екатеринбург - 41 200 руб.

4. Новосибирск - 39 800 руб.

5. Казань - 38 900 руб.

6. Краснодар - 38 700 руб.

7. Тюмень — 38 300 руб.

8. Ростов-на-Дону - 36 800 руб.

9. Нижний Новгород - 36 500 руб.

10. Красноярск - 36 200 руб.

Регионы с самыми низкими средними зарплатами:

1. Волгоград - 30 900 руб.

2. Барнаул - 31 000 руб.

3. Саратов — 31 100 руб.

4. Тольятти - 31 200 руб.

5. Ульяновск — 31 400 руб.

6. Ижевск — 32 800 руб.

7. Омск - 33 000 руб.

8. Пермь - 33 600 руб.

9. Воронеж - 34 100 руб.

10. Челябинск - 34 400 руб.

За первые три месяца года больше всего компании нуждались в продавцах. Производственников, строителей, работников транспорта и автоспециалистов искали также активно. Эти вакансии заняли две трети от всех.

За первые три месяца года больше всего компании нуждались в продавцахФото: Мария ЛЕНЦ

ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ ГОТОВЫ МЕДИКАМ И ТЕМ, КТО ПОМОГАЕТ В САМОИЗОЛЯЦИИ

- Введение режима самоизоляции, массовый переход офисных работников на удаленную работу и неработающие предприятия в сфере услуг уже привели к изменениям на рынке труда, - отмечает Артем Кумпель, управляющий директор Авито Работа. - Малый и средний бизнес застывает, крупные работодатели действуют аккуратно и оптимизируют набор сотрудников. Зарплаты уже немного снизились во всех профессиях. Не исключено, что так пойдет и дальше. Сейчас готовы больше платить медикам, а также работникам, которые помогают соблюдать режим самоизоляции: курьеры, водители, охранники, грузчики, операторы колл-центров.

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