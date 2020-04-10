2020-04-10T14:10:29+03:00
Экономика

Грузоперевозчики предложили использовать "Платон" вместо бумажных пропусков на время карантина

Со времён ЧМ-2018 в базе системы есть маршруты 1,3 миллиона грузовиков
Ася КУЗНЕЦОВА
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С момента начала использования "Платона" в России в бюджет поступило более 100 миллиардов рублейС момента начала использования "Платона" в России в бюджет поступило более 100 миллиардов рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В российских регионах грузоперевозчики предложили отказаться от бумажных пропусков и перейти на систему контроля на базе "Платона". Подобное обращение в Министерство транспорта готовит Межотраслевой экспертный совет по развитию грузовой автомобильной и дорожной отрасли (МОЭС).

Госсистема "Платон" уже использовалась для контроля движения грузовиков по России во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Все маршруты грузоперевозок тогда отслеживались надзорными службами и АНО "Транспортная дирекция - 2018", пояснил председатель межотраслевого совета Борис Рыбак. Он также отметил, что надо исключить "получение бумажных пропусков, да еще и в разных форматах для каждого регионального ведомства, куда в период карантина вынуждены приходить перевозчики и стоять в очередях, рискуя своей безопасностью".

Рыбак также отметил, что такие процедуры влияют на снижение темпов товарооборота и дополнительно нагружают бизнес, в то время как в "Платоне" есть все маршруты почти 1,3 миллиона грузовиков и данные полумиллиона перевозчиков.

Напомним, система "Платон" начала действовать с ноября 2015 года. Одной из её задач стала компенсация того урона, который наносят грузовые автомобили федеральным трассам. Средства, собранные с оплаты передвижения большегрузов, поступают в федеральный бюджет, а из него выделяются на ремонт дорог и развитие транспортной инфраструктуры.

С момента начала использования "Платона" в России в бюджет поступило более 100 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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