ЕГЭ не отменят, а поступление в вузы сдвинут на август и сделают онлайн

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Приемная кампания

Обратите внимание: пока нет окончательного решения о том, как будет в этом году организована приемная кампания в вузы. Если ситуация с эпидемией коронавируса стабилизируется по всей стране, 8 июня пройдет первый Единый госэкзамен и дальше по расписанию.

Еще раз подчеркну (а то уже обнародованы разные трактовки) – ЕГЭ можно проводить только в том случае, если обстановка позволит его организовать во всех регионах страны. Иначе теряется его смысл.

Он не может проводиться в дистанционном режиме. Пока у нас не отработана федеральная система, которая могла бы отслеживать каждого выпускника, работающего дома за компьютером – он ли отвечает на вопросы, нет ли у него за спиной какого-то помощника.

Могут ли еще сдвинуть сроки проведения ЕГЭ? Могут. Но пока об этом речи не идет.

Может ли быть в этом году зачисление в вузы не по результатам ЕГЭ, а по среднему баллу аттестата (такие предложения тоже звучат)? Вряд ли. ЕГЭ использует шкалу в 100 баллов (а вузы еще вводят свой проходной порог). И это позволяет точнее выстраивать рейтинг поступающих. В аттестатах у нас даже не пятибалльная, а трехбалльная система. В советские времена кроме среднего балла аттестата учитывались еще результаты до четырех очных вступительных экзаменов. И это помогало провести отсев поступающих.

Но ведь можно кроме среднего балла аттестата использовать портфолио? Увы, пока федеральной системы, которая могла бы объективно оценивать досье прежних достижений, нет. До этого года каждый вуз сам решал каким образом учитывать достижения поступающих. В итоге ребята могут быть поставлены в неравные условия. А главное завоевание нынешней системы выпускных/приемных экзаменов в том, что абитуриенты поставлены в равные условия и вузы могут отбирать лучших.

Могут ли вообще в этом году отменить ЕГЭ? Теоретически могут. Хотя я в этом очень сомневаюсь.

На заседании рабочей группы министр науки и высшего образования Валерий Фальков попросил руководителей вузов продумать возможность проведения вступительных испытаний в вузы онлайн.

Университеты сейчас довольно легко, используя существующие у них онлайн ресурсы, перешли на преподавание в дистанционном формате. Но преподавание ведется для известных вузу личностей – студентов. А вот абитуриенты приемным комиссиям не известны. Как проверить, что за компьютером находится тот самый человек, который подает документы? Вот здесь еще нужно серьезно думать над организацией процедуры. Посмотрим…

Скорее всего схема может быть такой. Выпускники сдают ЕГЭ как обычно у себя в регионе (если эпидемическая ситуация все еще будет сложной, можно организовать сдачу в пунктах проведения экзаменов с учетом требований медиков – рассадить школьников подальше друг от друга, провести дезинфекцию помещений и так далее). Затем документы рассылаются в электронном виде в приемные комиссии. Дополнительные испытания проводятся в режиме онлайн.

Пока точно вот что: в связи с тем, что начало сдачи ЕГЭ сдвинули на неделю, будет изменен и срок проведения приемной компании. Валерий Фальков заметил, что сдвинуть его возможно на две — четыре недели. Соответственно, сдвинется и срок дополнительных испытаний, которые проводят некоторые вузы.

- В этом году последним сроком подачи документов на бюджетные места будет 10 августа. Первая волна зачисления будет 19 августа, а вторая 24 августа. Мы рассчитываем, что при нормальном сценарии 1 сентября все студенты, поступившие в вузы, выйдут на занятия, — отметил министр.

ЕГЭ можно проводить только в том случае, если обстановка позволит его организовать во всех регионах страныФото: Алексей БУЛАТОВ

Судьба студентов

А вот летняя сессия, скорее всего, пройдет в онлайн-формате.

- Вузы адаптировались, есть понимание, что итоговую промежуточную аттестацию вполне можно организовать с помощью технологий, которые мы сегодня активно используем, - заметил Фальков.

Но тут нужно понимать – в каком формате проводить экзамены, решает сам вуз. Если ситуация в регионе позволяет (а обстановка и сейчас в стране разная) – университет может сессию проводить очно.

Точно так же ректоры будут принимать решение о проведении государственных экзаменов и защите дипломов.

Сложнее ситуация со студентами-платниками. Я не так давно, опираясь на данные Росстата, писал, что тех, кто учится на коммерческих отделениях вузов, у нас уже больше, чем бюджетников.

Многие из них уже оплатили учебу в этом учебном году. Но вот смогут ли они заплатить за следующий учебный год? Тем более (вспомним), многие вузы два последних года стоимость обучения поднимали. По оценкам Минобрнауки, до 60% платных студентов могут оказаться в сложной финансовой ситуации. И дело не только в том, что их семьи не смогут оплатить учебу – может и на жизнь денег не хватать.

- Многие студенты подрабатывали, в том числе в малых и средних предприятиях, - заметил Фальков. – И мы понимаем – далеко не все работали в белую.

Поэтому Минобрнауки прорабатывает вопрос о возможной отсрочке оплаты обучения для студентов российских вузов.

И еще два важных для студентов решения министерства. Первое – будет организована поддержка студентов, которые получают государственную социальную стипендию. Приказ об этом подписан 9 апреля. Во-первых, таким ребятам будет продлен срок выплат стипендий. Во-вторых, вузы могут организовать нуждающимся материальную помощь. На эти цели министерство готово выделить субсидии.

И второе – вузам рекомендовано брать студентов на работу. Хотя бы временно. И бюджетников, и платников. Это одна из форм социальной поддержки ребят. Кем могут работать, особенно сейчас, в период карантина? Доставлять продукты и лекарства пожилым людям в своем городе, работать консультантами по настройке компьютерной техники, удаленного доступа, организации учебного процесса. Работать в колл-центрах. Участвовать в работах по дезинфекции.

Будущее вузов

Пока большинство вузов держатся на плаву. Деньги для оплаты работы преподавателей и обеспечения учебного процесса по крайней мере на апрель и май есть. Но, по прогнозам Минобрнауки, с финансовыми трудностями многие вузы столкнутся в июне, когда начнется сезон отпусков и преподавателям нужно будет выплачивать отпускные.

Для большинства вузов основной доход приносили студенты-платники. Понятно, что сейчас поступления из этого источника сократятся. Скорее всего, будут меньше и выплаты по договорам за различные работы, которые университеты вели по грантам и заказам ведомств. По оценкам министерства, из подведомственных высших учебных заведений 32 – это финансово устойчивые вузы, 142 - средне устойчивые и 74 – обладают минимальной финансовой устойчивостью.

Что ждет наши вузы – в том числе и те, у которых есть серьезная финансовая «подушка безопасности»? Оптимизация. Министерство рекомендовало университетам повысить эффективность расходовать средства. По прогнозу министра Фалькова, стабилизация финансовой ситуации в высшем образовании произойдет не раньше 2021 года.

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