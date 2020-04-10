На Яндекс.Музыке назвали любимые треки космонавтов

В преддверии Дня космонавтики Яндекс.Музыка совместно с "Роскосмосом" составила подборку плейлистов российских космонавтов. О своих любимых треках рассказали Герои Российской Федерации, летчики-космонавты: Олег Артемьев, Александр Мисуркин, Сергей Прокопьев и Сергей Рыжиков.

Помимо этого, они поделились забавными историями из жизни на орбите, рассказали, как проводят досуг и посоветовали, как не заскучать на самоизоляции.

Всем, кто сейчас сидит дома, космонавты рекомендуют ставить энергичную музыку на звонок будильника. Это, например, народные песни «Ой, ты, Порушка-Параня» и «Ах ты, степь широкая», а также «Проснись и пой» Ларисы Мондрус.

Космонавты также посоветовали регулярно включать рок-музыку и саундтреки к любимым кинофильмам: например, «Кубу» группы «Ночные снайперы», «Моё сердце» группы «Сплин», «Believer» группы Imagine Dragons и «Ваше благородие, госпожа удача» из «Белого солнца пустыни». Это не только поднимает настроение, но и мотивирует заняться чем-то полезным.

Для того, чтобы не заскучать, сидя дома, космонавты рекомендуют найти себе новое хобби. На борту космической станции их жизнь расписана по минутам, свободное время появляется только ближе к вечеру. Проводят они его за чтением книг, игрой на гитаре, фотографированием Земли, а также иногда устраивают концерты.