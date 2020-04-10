2020-04-10T15:14:47+03:00
Общество

На Яндекс.Музыке назвали любимые треки космонавтов

Космонавты рассказали о своих любимых треках, а также посоветовали, чем заняться на самоизоляции
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
Яндекс.Музыка совместно с "Роскосмосом" составила подборку плейлистов российских космонавтов.Яндекс.Музыка совместно с "Роскосмосом" составила подборку плейлистов российских космонавтов.Фото: Яндекс
Изменить размер текста:

В преддверии Дня космонавтики Яндекс.Музыка совместно с "Роскосмосом" составила подборку плейлистов российских космонавтов. О своих любимых треках рассказали Герои Российской Федерации, летчики-космонавты: Олег Артемьев, Александр Мисуркин, Сергей Прокопьев и Сергей Рыжиков.

Помимо этого, они поделились забавными историями из жизни на орбите, рассказали, как проводят досуг и посоветовали, как не заскучать на самоизоляции.

Всем, кто сейчас сидит дома, космонавты рекомендуют ставить энергичную музыку на звонок будильника. Это, например, народные песни «Ой, ты, Порушка-Параня» и «Ах ты, степь широкая», а также «Проснись и пой» Ларисы Мондрус.

Космонавты также посоветовали регулярно включать рок-музыку и саундтреки к любимым кинофильмам: например, «Кубу» группы «Ночные снайперы», «Моё сердце» группы «Сплин», «Believer» группы Imagine Dragons и «Ваше благородие, госпожа удача» из «Белого солнца пустыни». Это не только поднимает настроение, но и мотивирует заняться чем-то полезным.

Для того, чтобы не заскучать, сидя дома, космонавты рекомендуют найти себе новое хобби. На борту космической станции их жизнь расписана по минутам, свободное время появляется только ближе к вечеру. Проводят они его за чтением книг, игрой на гитаре, фотографированием Земли, а также иногда устраивают концерты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Двух тараканов вы сами никогда не победите! Откровения дезинфектора о неравной борьбе с крысами и насекомыми
Эдуард Подрядов воюет с насекомыми и грызунами уже больше десяти лет, иногда просыпается в холодном поту - картинки его будней похлеще, чем в фильмах ужасов
Новости 24
Повышен размер кредитов, по которым могут быть предоставлены "каникулы"
Врач объяснила связь коронавируса и лишнего веса
Кабмин усиливает поддержку россиян с ипотекой
Олимпиада в Токио может не состоятся в 2021 году, если не обуздать пандемию коронавируса
Медведев оценил «сверхоптимистические» прогнозы по пандемии коронавируса
Путин анонсировал новые переговоры по нефти после отказала Мексики от сделки
Цена российской нефти Urals превысила 20 долларов за баррель
В Минздраве разработали "антикоронавирусный" рацион
Путин провел сеанс видеосвязи с экипажем МКС и рассказал о совместных космических проектах с США
ВОЗ призвала обозначить сроки для чрезвычайных мер в борьбе с коронавирусом
Из-за сокращения числа кораблей к берегам Франции подплыли киты финвалы
Эксперты дали советы, как отказаться от вредных привычек в период самоизоляции
В Совфеде назвали кощунством решение демонтировать памятник Коневу в Праге
«У вас дети после 9 вечера шарятся по улицам. Это чем же там можно заниматься?": Видеоблогер эмоционально призвал соблюдать карантин
Анастасия Ракова: «Столичные больницы и скорая работают на пределе»
Страстная пятница у православных в 2020 году: как следует провести самый строгий день Великого поста
Мишустин назначил Аллу Самойлову руководителем Росздравнадзора
Более 50 процентов россиян заявили, что традиционная система образования им больше по душе
Ветераны возмутились сносом памятника маршалу Коневу в Чехии
В России составили первый протокол за нарушение социальной дистанции
Доктор сказал, как пересмотреть свой рацион в режиме самоизоляции, чтобы не набрать вес
Минобрнауки: Российские вузы готовы к сдаче летней сессии онлайн
Коронавирус повторно нашли у 91 жителя Южной Кореи
Нарколог сообщил, почему употребление алкоголя повышает риск заражения коронавирусом
В Москве начали проверять монастыри на коронавирус
В Музее Победы расскажут о героях Движения Сопротивления из нацистских концлагерей
Минфин купил у ЦБ 50% акций Сбербанка
В Москве первого нарушителя карантина на автомобиле остановили и отправили в больницу
"Не затягивайте переписку": В Роскачестве объяснили, как общаться на сайтах знакомств в период пандемии коронавируса