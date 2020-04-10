Всемирный банк: Пандемия COVID-19 представляет собой глобальный кризис беспрецедентных масштабов

В специальном разделе информационно-аналитической системы ROSCONGRESS.ORG аккумулируется самая актуальная информация о ситуации с пандемией коронавируса. На портале Фонда Росконгресс «Антикризисный план. Мировые практики» размещаются документы, посвященные экономическим и гуманитарным мерам реагирования, применяемым в разных странах. В частности, в разделе размещен обзор доклада Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) о влиянии пандемии COVID-19 на экономику развивающихся стран, обзор экономических мер, применяемых странами в условиях распространения COVID-19, обзор Глобального плана ООН по гуманитарному реагированию на пандемию, ключевые зарубежные исследования по поддержке бизнеса и экономики в условиях пандемии и другие материалы.

В начале апреля Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила об остановке мировой экономики в связи с пандемией коронавируса COVID-19. По словам главы Георгиевой, в истории МВФ никогда не было такого роста запросов на срочную помощь — за экстренной поддержкой обратились более 90 стран. Глава МВФ охарактеризовала рецессию мировой экономики как более тяжелую, чем кризис 2008—2009 гг.

«Пандемия COVID-19 действительно представляет собой глобальный кризис беспрецедентных масштабов. Её последствия для нашего здоровья, экономики и деловой активности взаимосвязаны; вместе они усиливают общий негативный эффект, и, возможно, будут ощущаться длительное время. Имеются абсолютно ясные аргументы в пользу государственной поддержки семей и компаний, которая направлена на смягчение воздействия этого кризиса на занятость и средства к существованию, а также сокращение его долгосрочных последствий. Многие страны, включая Российскую Федерацию, объявили о реализации пакетов стимулов, в которых присутствуют меры по укреплению систем социального обеспечения населения, обеспечению ликвидности для финансового сектора, а также помогающие компаниям пережить нынешний спад в экономике. Все эти действия оправданы перед лицом нынешнего кризиса», — прокомментировал Директор и Постоянный представитель Всемирного банка в Российской Федерации Рено Селигманн.

Он также отметил, что при оказании помощи государство должно придерживаться определенных принципов.

Во-первых, поддержка, оказываемая предприятиям, должна приводить к минимальным искажениям и быть нацеленной на решение неотложных проблем с ликвидностью, сокращение масштабов увольнений и предупреждение банкротств. По словам Селигманна, такие меры должны быть максимально адресными и охватывать только те предприятия, которые были жизнеспособными до кризиса, а не направляться тем, кто способен более эффективно лоббировать свои интересы.

Во-вторых, важно выстроить последовательность оказания такой поддержки. Широкие меры стимулирования налогово-бюджетного характера, призванные активизировать спрос в экономике, не будут давать эффекта до тех пор, пока меры сдерживания не станут менее жёсткими, а люди не начнут возвращаться на работу.

Наконец, поддержка должна выстраиваться таким образом, чтобы она поступала всем компаниям, в том числе МСМП (малым, средним и микропредприятиям) и прочим субъектам экономической деятельности, которые могут не иметь доступа к технологиям и организациям, задействованным в большинстве программ поддержки, считает Рено Селигманн.