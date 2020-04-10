Вместе против коронавируса: Как бизнес откликнулся на общую беду

Металлоинвест поддерживает больницы и защищает здоровье сотрудников

Компания «Металлоинвест», ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, направила более 100 млн рублей на приобретение медицинского оборудования, оснащение больниц и обеспечение средствами индивидуальной защиты жителей Белгородской, Курской и Оренбургской областей. Именно в этих регионах находятся предприятия компании.

Так, более 55 миллионов рублей пойдет на дооснащение медицинских учреждений Белгородской области необходимым оборудованием, включая аппараты для искусственной вентиляции легких. Например, в Старом Осколе на эти средства будет приобретено оборудование для организации моногоспиталя, закуплены защитные и дезинфицирующие средства.

Важная часть работы - обеспечение стабильности непрерывного производства и безопасных условий труда, сохранение здоровья сотрудников, чья работа крайне важна и не может быть остановлена.

- Мы ведем ежедневный круглосуточный контроль за эпидемиологической обстановкой, реализуем комплекс мер по защите наших сотрудников и членов их семей от угрозы вирусных заболеваний, - рассказал генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. – На всех предприятиях Металлоинвеста усилена дезинфекция помещений и транспорта, установлены диспенсеры с антисептиками, организовано снабжение работников средствами индивидуальной защиты.

Мы активно ведем информационную работу по разъяснению сотрудникам правил поведения в сложившейся обстановке.

Компания также находится в тесном контакте с администрациями регионов присутствия и формирует программы поддержки каждого города, в котором расположены ее производственные площадки – Старого Оскола, Губкина, Железногорска и Новотроицка.

- В этот период особенно важно поддержать медицинские учреждения, обеспечивающие безопасность всех жителей наших городов, - подчеркнул Андрей Варичев.

Все - на борьбу с вирусом

В общее дело включаются десятки компаний. Бизнес выделяет средства на оснащение больниц, поддержку врачей, волонтеров, а также средних и малых предприятий, пострадавших из-за коронавируса. Приборостроительные заводы переключаются на производство аппаратов ИВЛ, очистителей воздуха. Швейные фабрики отдают мощности под выпуск медицинских масок.

Так, например, рестораны McDonald’s и Burger King ввели бесплатные обеды для бригад скорой медицинский помощи, а «Тануки» доставляет еду медикам в московские больницы. Сотрудники “скорой” и МЧС также могут получить бесплатный кофе на автозаправках «Газпромнефть».

Частные сети клиник «Медси» и «Мать и дитя» перепрофилировали свои стационары в инфекционные больницы.

«Яндекс» открыл бесплатную онлайн-школу, в которой занятия идут в режиме полного учебного дня. Онлайн-кинотеатры и библиотеки дают бесплатный доступ для всех пользователей на время изоляции.

Многие компании присоединились к акции взаимопомощи во время пандемии коронавируса #МЫВМЕСТЕ. Так, автомобили волонтерам бесплатно предоставили BMW Group Россия, «Мерседес-Бенц РУС», KIA Motors Russia & CIS, каршеринг «Делимобиль». «Сбербанк» отправил в регионы 700 тысяч защитных масок и 50 тысяч перчаток для волонтерских штабов. А на медицинской платформе банка DocDoc оказывается бесплатная психологическая поддержка всем нуждающимся.