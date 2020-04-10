В Москве от коронавируса умер пенсионер, который, не зная о диагнозе, пошел в аптеку и потерял сознание

72-летний Иван Николаевич* скончался 10 апреля в одной из столичных больниц. Врачи неделю боролись за жизнь пенсионера, но большое количество хронических заболеваний и травмы, которые дедушка получил при падении на асфальт, не позволили медикам спасти мужчину.

А началось все 2 апреля: в скорую помощь поступил звонок от местных жителей, что под окнами без движения лежит их сосед. По словам вызывавших, пожилой мужчина вышел в ближайшую аптеку за лекарствами, так как это его частый и вынужденный маршрут.

- Скорая помощь приехала как на обычный вызов, где кто-то получил травму при падении. Около одного из домов по Фестивальной улице медики обнаружили лежащим на асфальте мужчину. Оказалось, он просто потерял сознание и упал с высоты своего роста на асфальт, ударившись головой. Пенсионера погрузили в карету, потому что он сильно разбил голову и отвезли в больницу. – Рассказал kp.ru источник в больнице.

Прибывшая бригада скорой помощи установила, что температура у пенсионера около 39 градусов, плюс ко всему присутствуют симптомы коронавирусной инфекции. Ивана Николаевича срочно госпитализировали в одну из больниц. При более тщательном осмотре пенсионеру диагностировали двустороннюю пневмонию и подключили к аппарату ИВЛ. У мужчины взяли анализы на COVID-19.

- Когда результаты пришли, то опасения врачей подтвердились. Анализы на коронавирус оказались положительными. Почти неделю наша больница пыталась спасти Ивана Николаевича, но падение после потери сознания и другие сопутствующие болезни помешали это сделать. 10 апреля 72-летний пенсионер скончался. – Сообщил kp.ru источник в больнице.

Сейчас по данному факту проводится проверка, а также полиция опрашивает местных жителей на возможные контакты с погибшим.

*имя изменено