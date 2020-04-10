2020-04-10T18:11:22+03:00
Экономика

Глава ЦБ: Банки удовлетворили только 15% заявок на реструктуризацию кредитов

Эльвира Набиуллина попросила банки лояльнее относиться к заемщикам
Евгений БЕЛЯКОВ
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина перед началом заседания правительства РФ.Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина перед началом заседания правительства РФ.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В пятницу председатель ЦБ Эльвира Набиуллина провела уже традиционную пресс-конференцию. Она прошла второй раз - в режиме онлайн. Набиуллина дала оценку состояния российской экономики и рассказала о новых мерах поддержки для бизнеса и граждан.

В частности, поделилась данными мониторинга того, как работают банки. Выяснилось, что граждане за последние полмесяца (с 20 марта по 7 апреля) подали 107 тысяч заявлений с просьбой о реструктуризации долгов. В основном из-за снижения доходов. При этом больше всего заявлений было подано в первую неделю апреля - 76 тысяч. То есть, скорость подачи нарастает.

Но, как выяснилось, в это непростое время банки слабо идут навстречу своим клиентам. Они удовлетворили только 15% из рассмотренных заявок (9 тысяч по потребительским кредитам и 2,5 тысячи по ипотечным). И отказали 65 тысячам заемщиков.

- Текущая статистика отражает данные по реструктуризации до вступления в силу закона о льготном периоде по кредитам. То есть это отказы по тем программам, которые были разработаны самими банками. Первые данные о рассмотрениях и об отсрочках платежей в рамках нового закона мы планируем получить уже на следующей неделе, - пояснила Эльвира Набиуллина.

Закон о кредитных каникулах в связи с коронавирусом вступил в силу с 4 апреля. По нему банки обязаны предоставить заемщику отсрочку по платежам на шесть месяцев, если его доходы упали более чем на 30%. Все нюансы нового закона «КП» описывала ранее.

- Мы будем очень внимательно анализировать не только абсолютные цифры по реструктурированным кредитам, но и соотношение между поступившими и удовлетворенными заявками. И если мы будем видеть, что банк почему-то менее лоялен к своим клиентам, чем другие банки, мы будем отдельно изучать причины этого и работать с банком. Нельзя дать людям сейчас потерять почву под ногами из-за кредитов, которые им временно затруднительно обслуживать из-за независящих от них негативных обстоятельств, - пояснила Эльвира Набиуллина.

По ее словам, в ЦБ рассчитывают, что банки будут более гибкими по отношению к своим клиентам. Это позволит заемщикам легче пройти через кризис. А банкам - снизить долю проблемных кредитов в будущем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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