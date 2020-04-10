Хотите узнать, как правильно ездить на поездах дальнего следования - задайте вопрос директору Федеральной пассажирской компании
На связи с «Комсомолкой» - директор Федеральной пассажирской компании Петр Валерьевич Иванов
Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Побеседовать планируем в ближайший вторник. Дистанционно — как и положено сейчас. Если техника не подведет, выйдем и на «Радио КП».Вот что мы точно обсудим:
- Как будут ходить пассажирские поезда в условиях коронавируса?
- Нет ли риска подхватить в вагоне инфекцию?
- А вагоны-рестораны остались?
- Что делать тем, кто хочет к морю?
- И что будет с кондиционерами? ведь такое время, что простуживаться нам никак нельзя!
А еще вы можете задать свои вопросы Петру Иванову прямо здесь, на сайте kp.ru, в комментариях к этой статье.
ИСТОЧНИК KP.RU