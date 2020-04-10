2020-04-10T19:27:46+03:00
Экономика

Хотите узнать, как правильно ездить на поездах дальнего следования - задайте вопрос директору Федеральной пассажирской компании

На связи с «Комсомолкой» - директор Федеральной пассажирской компании Петр Валерьевич Иванов
Владимир ПЕРЕКРЕСТ
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Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Побеседовать планируем в ближайший вторник. Дистанционно — как и положено сейчас. Если техника не подведет, выйдем и на «Радио КП».Вот что мы точно обсудим:

- Как будут ходить пассажирские поезда в условиях коронавируса?

- Нет ли риска подхватить в вагоне инфекцию?

- А вагоны-рестораны остались?

- Что делать тем, кто хочет к морю?

- И что будет с кондиционерами? ведь такое время, что простуживаться нам никак нельзя!

А еще вы можете задать свои вопросы Петру Иванову прямо здесь, на сайте kp.ru, в комментариях к этой статье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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