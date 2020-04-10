2020-04-10T22:08:19+03:00
Общество

«Окно в природу» выбрало победителей!

«Транснефть» и «Комсомольская правда» провели четвертый конкурс имени Василия Пескова
Евгений САЗОНОВ
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Автор фото: Андрей ШАПРАНАвтор фото: Андрей ШАПРАН
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Замечательное состязание журналистов и блогеров, пишущих о природе завершился!

Аналогов этому конкурсу нет. Потому что он не только продолжает дело легендарного журналиста «Комсомолки», но и открывает новые таланты среди журналистов, блогеров и писателей, с любовь описывающих природу (и конечно - фотографирующих ее!)

Итак, IV Всероссийский конкурс среди журналистов и блогеров на премию Василия Михайловича Пескова «Окно в природу» официально завершен. Традиционно проводит его ПАО «Транснефть» при полной поддержке «Комсомольской правды». В течение месяца сотни участников боролись за право называться учениками Пескова. И лучшими оказалась эта великолепная тройка:

1 место - Андрей Шапран, блогер из Новосибирска за серию фоторепортажей о жизни народов Крайнего Севера и Дальнего Востока

2 место - Василий Колбин, кандидат биологических наук из города Красновишерска Пермского края за рассказы о животных в журнале «Мир животных» и в «Охотничьей газете»

3 место Дмитрий Андронов, внештатный автор газеты «Бичурский хлебороб» из села Бичура Республики Бурятия

Поздравляем победителей и ждем новых участников, ведь через год будет объявлен новый — пятый — юбилейный конкурс «Окно в природу»!

ПРИЗЫ

1 место — 100 000 руб.

2 место — 50 000 руб.

3 место — 30 000 руб.

ПОБЕДИТЕЛИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

2017: Юрий Коковин, фотограф и журналист из Нерюнгри

2018: Иван Назаров, рязанский писатель, журналист и фотохудожник.

2019: Галина Горшенина, московский журналист и блогер

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