«Окно в природу» выбрало победителей!
Замечательное состязание журналистов и блогеров, пишущих о природе завершился!
Аналогов этому конкурсу нет. Потому что он не только продолжает дело легендарного журналиста «Комсомолки», но и открывает новые таланты среди журналистов, блогеров и писателей, с любовь описывающих природу (и конечно - фотографирующих ее!)
Итак, IV Всероссийский конкурс среди журналистов и блогеров на премию Василия Михайловича Пескова «Окно в природу» официально завершен. Традиционно проводит его ПАО «Транснефть» при полной поддержке «Комсомольской правды». В течение месяца сотни участников боролись за право называться учениками Пескова. И лучшими оказалась эта великолепная тройка:
1 место - Андрей Шапран, блогер из Новосибирска за серию фоторепортажей о жизни народов Крайнего Севера и Дальнего Востока
2 место - Василий Колбин, кандидат биологических наук из города Красновишерска Пермского края за рассказы о животных в журнале «Мир животных» и в «Охотничьей газете»
3 место Дмитрий Андронов, внештатный автор газеты «Бичурский хлебороб» из села Бичура Республики Бурятия
Поздравляем победителей и ждем новых участников, ведь через год будет объявлен новый — пятый — юбилейный конкурс «Окно в природу»!
ПРИЗЫ
1 место — 100 000 руб.
2 место — 50 000 руб.
3 место — 30 000 руб.
ПОБЕДИТЕЛИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ
2017: Юрий Коковин, фотограф и журналист из Нерюнгри
2018: Иван Назаров, рязанский писатель, журналист и фотохудожник.
2019: Галина Горшенина, московский журналист и блогер