2020-04-10T23:39:05+03:00
Политика

Историк: Два телефонных разговора между Кремлём и Белым Домом за сутки — вещь беспрецедентная

Но станет ли это прологом к отмене санкций — покажет время
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Фото: REUTERS
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10 апреля войдёт в историю российско-американских отношений. Глубокой ночь (по Москве) в 01:50 состоялся первый телефонный разговор президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным, а уже в 17:40 тех же суток — второй, причём по инициативе именно американской стороны.

Если переставить стрелки на вашингтонское время, можно сказать, что лидер США закончил рабочий вечер день беседой с российским коллегой — и с неё же начал следующее утро.

Эксперты подчёркивают, что такая частота рабочих контактов между лидерами двух сверхдержав — вещь почти беспрецедентная (последний раз нечто подобное происходило во время Югославского кризиса-1999, когда Москва впервые после развала СССР дерзнула бросить вызов планам Запада).

— Динамика в российско-американских отношениях наметилась, безусловно, хорошая, но она больше продиктована экстремальными условиями, — комментирует кандидат исторических наук, американист Ярослав Левин. — В США почти полмиллиона заболевших коронавирусом, а из-за того, что в марте Россия и другие страны-экспортёры нефти не договорились о ценах, котировки чёрного золота тоже «заболели» и пару раз обваливались чуть ли не до нуля.

Вашингтон полагал, что это склонит Москву и Эр-Рияд к уступкам, ведь их бюджеты зависят от нефтеэкспорта, но и в самих США стали разоряться компании, добывающие сланцевую нефть: при таких ценах процесс просто стал нерентабельным.

То есть Трамп вдруг стал названивать не по своей воле, а из-за сочетания двух крайне неблагоприятных факторов. Вот он сейчас и выступил посредником в переговорах между Россией и Саудами, чтобы стабилизировать цены.

Такая «вирусная дипломатия» может дать хорошие плоды и по окончании эпидемии — но в излишний оптимизм я бы не ударялся. Из-за тяжёлой ситуации в США Белый дом ведёт постоянные переговоры о совместной борьбе с пандемией почти со всеми значимыми мировыми лидерами. А до отмены санкций, на мой взгляд, ещё очень далеко: Трамп сильно зависит от внутриполитической конъюнктуры, выборы-2020 лёгкой прогулкой для него точно не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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