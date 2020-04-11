2020-04-11T01:17:14+03:00
Телевизор

Как коронавирус помог Александру Друзю

Непростая ситуация в стране сыграла на руку оскандалившемуся знатоку, который возвращается в "Что? Где? Когда?" после длительного отсутствия.
Артем ГУСЯТИНСКИЙобозреватель отдела телевидения
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Друзь со всеми своими регалиями давно уже стал символом клуба.Друзь со всеми своими регалиями давно уже стал символом клуба.Фото: Асхат БАРДЫНОВ
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Время для возвращения выбрано практически идеально: страна занята коронавирусными проблемами, карантин ужесточается - ну кому сейчас есть дело до какого-то там проштрафившегося эрудита? К тому же из-за все того же коронавируса объявить о возвращении Александра Абрамовича можно непосредственно перед событием, а не загодя, как это пришлось бы сделать в мирное время - по правилам составы команд и порядок выступления в каждой из серий (весенняя, осенняя и тд) определяется и публикуется заранее, ну а сейчас в силу организационных сложностей все делается буквально в последнюю минуту. Вот и камбэк Друзя, о котором при отсутствии карантина спорили бы с пеной у рта по меньшей мере месяц, сейчас стал достоянием общественности лишь за два дня до игры. Ну и кто будет ломать вокруг этого копья? Нынче есть вещи поважнее - гречка, маски, цены на нефть, прогулки в пределах ста метров от дома...

Кто-то скажет - может, оно и к лучшему? Друзь со всеми своими регалиями ( магистр «Что? Где? Когда?», обладатель Бриллиантовой совы, шестикратный обладатель Хрустальной совы) давно уже стал символом клуба, человеком, о котором слагают анекдоты и шутят в КВН (вспомните хотя бы бессмертное "Набедокурил ты, а отвечает Александр Друзь?"). Однако в данном случае набедокурил сам Александр Абрамович, и набедокурил настолько знатно, что вернуть его, сделав вид, что ничего особенного не случилось, было бы еще большим позором, чем проиграть телезрителям в финале года со счетом 0:6.

Друзь, напомним, чуть больше года назад был уличен в попытке сговора с редактором шоу "Кто хочет стать миллионером", в котором должен был играть в качестве приглашенной звезды - мол, ты, редактор, сливаешь мне ответы на вопросы, а потом мы с тобой пилим заработанные деньги. По большому счету, после такого, будь ты обладателем хоть Бриллиантовой совы, хоть жемчужного попугая, хоть алмазного слона, уже не отмоешься. Но вот пришла подмога откуда не ждали: вирус! Если отключить здравый смысл и на пару мгновений погрузиться в глубины конспирологии, можно даже соорудить теорию о том, что пандемию, используя свой багаж знаний и нечистую совесть, организовал Друзь - настолько она ему оказалась выгодна.

И все же, как бы вовремя не реанимировали Друзя в качестве полноправного знатока, чувство неловкости за происходящее у преданных поклонников «Что? Где? Когда?» все равно появится. Во многом еще и потому, что за столом лишь шесть мест, и в команде Виктора Сиднева, полноправным членом которой был Друзь до скандала, ради него придется кого-то убрать. Кого? На ум в первую очередь приходит умница-красавица Инна Семенова - именно ее рекрутировали в шестерку после отстранения Александра Абрамовича. Но разве интеллектуалы могут вести себя так жестоко по отношению к даме? Нет, не могут. Стало быть, надо пожертвовать мужчиной. Капитан Сиднев, конечно же, автоматически избегает угрозы - как выплывать без капитана? Убрать Леонида Тимофеева или Михаила Дюбу? Но это стало бы признанием того, что ребята в команде лишь на подхвате и ими, словно пешками, жертвуют в первую очередь. Некрасиво! В итоге получается, что лечь на алтарь во имя сохранения реноме боевого товарища должен кто-то из звезд - Борис Левин или Максим Поташёв. Выбор пал на последнего.

"Отсутствие Максима Поташёва вызвано тем, что сейчас он выполняет роль опытного запасного знатока, способного поддержать любую команду в сегодняшних непростых условиях", - так прокомментировала ситуацию пресс-служба ООО «Телекомпания «Игра-ТВ», делающей «Что? Где? Когда?». Если провести аналогии с футболом, то появление на скамейки запасных Поташёва (тоже, кстати, магистра и обладателя нескольких Сов) равносильно переходу Криштиану Роналду в ярославский "Шинник". Впрочем, кого и чем можно удивить в наше суровое время?

Ценители интеллекта и харизмы Александра Друзя (он, несмотря на скандал, вряд ли успел их растерять), без сомнения, оценят благородство Поташёва и тактичность авторов «Что? Где? Когда?», попытавшихся вернуть в строй дисквалифицированного маэстро максимально аккуратно. Но теперь и от самого Друзя потребуется нечто большее, чем просто умное лицо и пара любопытных версий во время минуты обсуждения. Речь, конечно, не о моральной стороне вопроса - еще одной мерзкой истории а-ля сделка с редактором "Миллионера" уже никто ему не простит. Но Александру Абрамовичу, возможно, все же простят старые прегрешения, если 12 апреля, в день Космонавтики, он покажет игру космического уровня. А показать ее Друзь может - он ведь по меркам Клуба знатоков в какой-то степени тоже Криштиану Роналду... Первый канал, «Что? Где? Когда?», 12 апреля, 22:00

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ИСТОЧНИК KP.RU

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