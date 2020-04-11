2020-04-11T01:52:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Американские ученые: летняя жара не остановит эпидемию коронавируса

Исследователи полагают, что снизить число новых заболевших могут только карантинные меры
Арина СУВОРОВА
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Специалисты Национальной академии наук США все-таки признают, что высокая температура может повлиять на способность нового коронавируса к выживанию.Специалисты Национальной академии наук США все-таки признают, что высокая температура может повлиять на способность нового коронавируса к выживанию.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Люди, запертые по всему миру в своих квартирах, с нетерпением ждут лета. Они верят, что пандемия коронавируса исчезнет с наступлением жаркой погоды, как это обычно происходит со многими вирусами. Тем более, эти надежды подкрепляют ученые, склонные придерживаться той же теории.

Однако Национальная академия наук, техники и медицины США решила разрушить человеческие чаяния, пишет New York Times. Доказательства, приводимые в исследованиях и подтверждающих теорию, что эпидемия коронавируса летом пойдет на спад, не вызвали доверия у специалистов академии. Они склоны полагать, что больший вклад в борьбу с пандемией внесет социальное дистанцирование и другие санитарно-карантинные меры, а не солнечное тепло и низкая влажность.

- Учитывая текущие данные, мы можем предположить, что пандемия не сбавит оборотов с наступлением лета. Поэтому мы не должны питать больших надежд, что все закончится с наступлением летнего тепла, - говорит иммунолог Научно-исследовательского института Калифорнии Кристиан Андерсен. - Мы можем увидеть снижение числа заболевших в июне, но не следует это списывать на повышение температуры воздуха. Скорее всего, это будет связано с карантинными мерами.

Вирусолог из университета Стэнфорд Дэвид Релман отмечает, что в ближайшее время людям следует следить за своим поведением. Температура воздуха и уровень влажности не будет играть никакой роли, если вам в лицо будет чихать или кашлять инфицированный.

ЭТО ПАНДЕМИЯ, А НЕ СЕЗОННЫЙ ОРВИ

Впрочем, специалисты Национальной академии наук США все-таки признают, что высокая температура может повлиять на способность нового коронавируса к выживанию. Но напоминают, что пандемия на то и пандемия и не зависит от климатических и температурных условий.

- Пандемии не ведут себя, как сезонные вспышки ОРВИ или гриппа. За последние более чем 250 лет в США было зарегистрировано 10 пандемий гриппа, - говорится в докладе специалистов Нацакадемии наук. - Две начались зимой, три - весной, две - летом и три - осенью. У всех пик второй волны пришелся примерно через полгода после появления вируса в человеческой популяции, независимо от того, когда произошло первое заражение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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