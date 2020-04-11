Последние новости на утро 11 апреля 2020: Китай направил в Россию врачей для борьбы с COVID-19, а США грозится санкциями для откладывающих вывоз своих граждан стран

Китай направил в Россию врачей для борьбы с COVID-19. Самолет с медиками, средствами защиты и оборудованием вылетел утром 11 апреля. Совместная работа обещает быть продуктивной.

В США бороться с коронавирусом предпочитают санкциями. Американский президент Дональд Трамп подписал меморандум, который предусматривает ввод визовых санкций для стран, не спешащих вывезти из государства своих граждан. Сам Трамп принял это решение неспроста - он считает, что такие государства создают неприемлемые риски в области общественного здравоохранения для американцев.

К слову, число летальных случаев от коронавируса в США побило новый антирекорд. За сутки там скончались более 2 тысяч человек, а число заражений превысило 100 тысяч. Также накануне в Штатах жертвой болезни стал священник РПЦ Александр Гусев, который сам помогал врачам лечить пациентов.

Между тем, в России зарегистрировали тест-систему позволяющую медикам определять наличие антител к COVID-19 в организме человека, что установит, имеет ли тот или иной человек иммунитет к вирусу.