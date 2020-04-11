Коронавирус в Турции, последние новости на 11 апреля 2020: в стране на 48 часов запретили покидать дома

В Турции продолжают бороться с коронавирусной инфекцией. В стране все еще действуют ограничительные меры: покинуть дом можно только при крайней необходимости. Детям и подросткам младше 20 лет выходить нельзя – они могут быть переносчиками инфекции, которая, при этом, никак не будет проявляться. Таким образом возникает серьезная угроза для людей старшего возраста. И пенсионерам старше 65 лет покидать дом нельзя – они находятся в группе риска.

Также в стране закрыли все кафе, бары, рестораны, кинотеатры, музеи, галереи, салоны красоты, фитнес-клубы. В 30 крупных городах Турции временно закрыли въезд и выезд, остановили международное авиасообщение. Возможно, его снова откроют только летом.

По последним новостям о коронавирусе в Турции на 11 апреля 2020 года, число зараженных достигло 47 029, скончались от инфекции уже 1 006 человек, а выздоровели - 2 423 человека.

На текущий момент в стране нет дефицита средств защиты и проблем с медицинским оборудованием. Более того, маски в Турции решили выдавать бесплатно. Чтобы их получить, нужно оформить заявку на сайте. А вот продавать маски пока запретили.

Также в стране прошли успешные испытания вакцины от коронавируса на животных. Новый препарат создает антитела, мешающие вирусу присоединяться к клеткам. На людях его пока не испытывали.

Кроме того, в Турции запустили национальную кампанию солидарности по борьбе с инфекцией. Президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что пожертвует в ее пользу свою зарплату за семь месяцев.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Турции на 11 апреля 2020 года, в стране ввели запрет на выход из дома жителям 31 провинции, который продлится двое суток.