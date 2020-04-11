Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 11 апреля 2020: 1030 человек заболели за сутки

Свежие данные о количестве новых случаев заболевания коронавирусной инфекций обнародовали в оперативном штабе столицы по борьбе с распространением вируса. За последние сутки диагноз СOVID-19 в Москве поставили 1030 пациентам. Всего за сутки в России заболели 1667 человек.

Вирус продолжает распространяться среди москвичей младше 45-ти лет. Почти половина новых случаев приходятся на пациентов от 18 до 45 лет.

- 35 процентов заболевших от 46 до 65 лет. 8 процентов – это люди от 66 до 80 лет. Только 5 процентов случаев приходятся на детей, - сообщили в оперштабе.

Но есть и хорошие новости. Всего за сутки из больниц Москвы выписали 149 пациентов. У всех был диагноз «коронавирусная инфекция» и перед выпиской пациенты получили по два отрицательных теста на СОVID-19. С заразой сейчас борются в 17 больницах Москвы. Кроме того, 1700 человек проходят лечение на дому. У них болезнь протекает в легкой форме.

- Всего количество человек, выздоровевших от короновирусной инфекции в Москве увеличилось до 499 человек, - сообщила Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социальной политики.

Из-за роста числа заболевших в Москве приняли ряд новых мер, направленных на борьбу с распространением вируса. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. Так, с понедельника, 13 апреля, в Москве будут остановлены все работы по благоустройству, закроют салоны красоты, временно ограничат работу каршеринга.

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