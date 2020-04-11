Коронавирус в Италии, последние новости на 11 апреля 2020: в стране усилили контроль за соблюдением карантина

Италия находится на втором месте в Европе по распространению коронавируса, сразу после Испании. Как считает кандидат медицинских наук Николай Крючков, у которого КП брала интервью, Италия не была готова принять на себя удар одной из первых в Евросоюзе. И меры карантина местные жители не сразу стали строго соблюдать.

К тому же в стране проживают много пенсионеров, которые как раз находятся в группе риска. Мощности здравоохранения рассчитаны на эпидемию не были, поэтому образовался дефицит средств защиты, больничных коек и оборудования. Даже пришлось из масок для плавания делать аппараты ИВЛ. Они, конечно, сильно отличаются от настоящего оборудования, но жизнь спасти могут.

По последним новостям на 11 апреля 2020 года о ситуации с коронавирусом в Италии, там уже 147 577 случаев заболевания, скончались 18 849 человек, выздоровели - 30 455 человек.

В Италии до 31 июля введен режим ЧС, закрыты все общепиты и учреждения культуры. Местные жители могут только сходить в аптеку, магазин и выгулять собаку. При этом обязательно строго соблюдать социальную дистанцию. А за нарушение карантина выписывают большие штрафы. Кстати, на время эпидемии итальянцам разрешили не оплачивать налоги.

На выручку Италии пришли другие страны: одни присылают гуманитарные грузы, другие – отправляют на подмогу специалистов. В стране, тем временем, строят больницы и ищут дополнительные силы для производства средств защиты. К примеру, на этой неделе новый полевой госпиталь в Бергамо принял первых пациентов. А компания Lamborghini начинает производство медицинских масок.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Италии на 11 апреля 2020 года, в стране было принято решение усилить контроль за соблюдением режима самоизоляции. Теперь итальянцам нельзя ездить в загородные дома и на курорты. Автомобильные дороги будут под контролем.