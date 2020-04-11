2020-04-11T10:10:15+03:00
Звезды

Изоляция с бывшей: жена Брюса Уиллиса отреагировала на его фото в пижамах с Деми Мур

Яркий кадр с пижамной вечеринки стал вирусным в Сети
Елена ПЕТРОВА
Поделиться:
Брутальный Брюс Уилис, который на карантине почему-то оказался в доме бывшей жены Деми Мур, на днях предстал перед публикой Инстаграма в образе, далеком от "крепкого орешка".Брутальный Брюс Уилис, который на карантине почему-то оказался в доме бывшей жены Деми Мур, на днях предстал перед публикой Инстаграма в образе, далеком от "крепкого орешка".Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Брутальный Брюс Уиллис, который на карантине почему-то оказался в доме бывшей жены Деми Мур, на днях показался перед публикой Инстаграма в образе, далеком от "крепкого орешка". Дочь актера опубликовала фото, на котором семейство, включая собаку, предстало в бело-зеленых полосатых пижамах. Женатый Брюс при этом нежно обнимал экс-супругу за талию и выглядел настолько довольным, что обыватели тут же засыпали пару просьбами о воссоединении.

- Вы были самой лучшей семьей в Голливуде! Брюс, вернись к жене! - призывают поклонники.

buuskibuuski
Брюс Уиллис изолировался с Деми Мур
78762 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Между тем, 65-летний актер расстался с Деми Мур еще в 2000 году, прожив в браке 13 лет и воспитывая троих совместных детей. А в 2009-м "орешек" женился вновь - на фотомодели Эмме Хеминг, которая младше его на 23 года. Она тоже оценила пижамную вечеринку.

- Семейные узы в лучшем виде. Скучаю по вам, ребята, - подписала снимок Эмма.

emmahemingwillisemmahemingwillis
Брюс Уиллис с женой и дочками
10221 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Но несмотря на высокие отношения, модель все же решила напомнить, кто здесь главный. Она выложила в соцсетях фото в обнимку с мужем под предлогом участия в очередном флешмобе.

- Крепкий орешек и я – декабрь 2007 года, - подписала Эмма, добавив для сомневающихся: Видно, насколько СИЛЬНО он в меня влюблен.

Эмма Хеминг решила напомнить, кто тут главная любимая жена. Фото: www.instagram.com/emmahemingwillis/ Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Эмма Хеминг решила напомнить, кто тут главная любимая жена. Фото: www.instagram.com/emmahemingwillis/Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Судя по всему, о разводе речь не идет. В марте пара отметила 11-летие свадьбы, у них две дочери - восьмилетняя Мейбел Рей и пятилетняя Эвелин Пенн. Между тем, после расставания актер сумел сохранить близкие отношения с Деми Мур, Месяц назад, поздравляя его с юбилеем, бывшая жена назвала Уиллиса «главным подарком в ее жизни».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Пропуска для передвижения по Московской области в период самоизоляции: режим будут вводить поэтапно
Какие предприятия закроют в Московской области с 13 по 19 апреля 2020 года из за коронавируса: Воробьев подписал постановление
"Он что, прокаженный?": Пригожин потребовал прекратить травлю Лещенко из-за коронавируса
Под наблюдением из-за коронавируса в России остаются 159 тысяч человек
Число пациентов с коронавирусом в больнице в Коммунарке увеличилось до 194
Глава союза староверов рассказал, как переболел вместе с женой коронавирусом
Порадовать людей на карантине: Шеф-повара рассекретили рецепт легендарного печенья
В Роспотребнадзоре рассказали, сколько пациентов с коронавирусом планируют выписать к концу апреля
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 11 апреля 2020 года увеличилось до 350 человек
Аноним подарил по $150 каждой семье целого города
США предсказали дефляцию
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 11 апреля 2020 года составило 930 человек
Коронавирус в Московской области, последние новости на 11 апреля 2020: Воробьев рассказал, как оформить пропуск
"Куда вы все претесь": Пригожин записал возмущенное обращение к нарушителям режима изоляции
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 11 апреля 2020 года увеличилось до 58 человек
Число заболевших коронавирусом в Москве на 11 апреля 2020 выросло до 7822 человек
Коронавирус в Москве, последние новости на 11 апреля 2020: в столице вводится пропускной режим
Названа опасность частого мытья рук и использования антисептиков в период пандемии коронавируса
Астронавт оценил шансы на попадание коронавируса на МКС
В Китае за сутки коронавирус выявили у 22 приехавших из России граждан
Академик РАН назвал вероятные сроки окончания пандемии коронавируса в России
Китай направил в Россию врачей для помощи в борьбе с коронавирусом
Россияне придумали неожиданную замену маскам против коронавируса