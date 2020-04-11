Изоляция с бывшей: жена Брюса Уиллиса отреагировала на его фото в пижамах с Деми Мур

Брутальный Брюс Уиллис, который на карантине почему-то оказался в доме бывшей жены Деми Мур, на днях показался перед публикой Инстаграма в образе, далеком от "крепкого орешка". Дочь актера опубликовала фото, на котором семейство, включая собаку, предстало в бело-зеленых полосатых пижамах. Женатый Брюс при этом нежно обнимал экс-супругу за талию и выглядел настолько довольным, что обыватели тут же засыпали пару просьбами о воссоединении.

- Вы были самой лучшей семьей в Голливуде! Брюс, вернись к жене! - призывают поклонники.

buuski Брюс Уиллис изолировался с Деми Мур

Между тем, 65-летний актер расстался с Деми Мур еще в 2000 году, прожив в браке 13 лет и воспитывая троих совместных детей. А в 2009-м "орешек" женился вновь - на фотомодели Эмме Хеминг, которая младше его на 23 года. Она тоже оценила пижамную вечеринку.

- Семейные узы в лучшем виде. Скучаю по вам, ребята, - подписала снимок Эмма.

emmahemingwillis Брюс Уиллис с женой и дочками

Но несмотря на высокие отношения, модель все же решила напомнить, кто здесь главный. Она выложила в соцсетях фото в обнимку с мужем под предлогом участия в очередном флешмобе.

- Крепкий орешек и я – декабрь 2007 года, - подписала Эмма, добавив для сомневающихся: Видно, насколько СИЛЬНО он в меня влюблен.

Эмма Хеминг решила напомнить, кто тут главная любимая жена. Фото: www.instagram.com/emmahemingwillis/Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Судя по всему, о разводе речь не идет. В марте пара отметила 11-летие свадьбы, у них две дочери - восьмилетняя Мейбел Рей и пятилетняя Эвелин Пенн. Между тем, после расставания актер сумел сохранить близкие отношения с Деми Мур, Месяц назад, поздравляя его с юбилеем, бывшая жена назвала Уиллиса «главным подарком в ее жизни».