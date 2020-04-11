Еще 149 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Последние данные о количестве выздоровивших пациентов с диагнозом "коронавирусная инфекция" обнародовали в субботу, 11 апреля.

- Количество выздоровевших после лечения от коронавируса в Москве постепенно увеличивается. За прошедшие сутки из московских больниц были выписаны сразу 149 человек. Те пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением после выписки, получили соответствующие рекомендации. Всего количество человек, выздоровевших от коронавирусной инфекции, в Москве увеличилось до 499 человек, - сообщила Анастасия Ракова, вице-мэр Москвы.

Напомним, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. Выписывают только пациентов с двумя отрицательными тестами на COVID-19.

Сейчас пациентов с COVID-19 принимают в 13 городских стационарах. Кроме того, 1700 человек проходят лечение на дому. У них болезнь протекает в лёгкой форме.