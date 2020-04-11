2020-04-11T11:30:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще 149 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Всего в столице от коронавируса вылечились уже 499 человек
Анастасия ВАРДАНЯН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Всего в столице от коронавируса вылечились уже 499 человекВсего в столице от коронавируса вылечились уже 499 человекФото: Андрей АБРАМОВ
Изменить размер текста:

Последние данные о количестве выздоровивших пациентов с диагнозом "коронавирусная инфекция" обнародовали в субботу, 11 апреля.

- Количество выздоровевших после лечения от коронавируса в Москве постепенно увеличивается. За прошедшие сутки из московских больниц были выписаны сразу 149 человек. Те пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением после выписки, получили соответствующие рекомендации. Всего количество человек, выздоровевших от коронавирусной инфекции, в Москве увеличилось до 499 человек, - сообщила Анастасия Ракова, вице-мэр Москвы.

Напомним, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. Выписывают только пациентов с двумя отрицательными тестами на COVID-19.

Сейчас пациентов с COVID-19 принимают в 13 городских стационарах. Кроме того, 1700 человек проходят лечение на дому. У них болезнь протекает в лёгкой форме.

Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В Москве от коронавируса умер пенсионер, который, не зная о диагнозе, пошел в аптеку и потерял сознание
Пожилого мужчину скорая доставила в больницу с серьезными травмами головы и с высокой температурой. Спустя пару дней пришли и результаты анализов: диагноз COVID-19 подтвердился
«Я и так вижу - у вас не корона!»: Некоторым заболевшим теста на СOVID-19 приходится добиваться угрозами
«Комсомолка» попыталась разобраться, почему в России нет поголовного тестирования на коронавирус? Не хватает тестов, лабораторий? Или пока всеобщее тестирование и не нужно
Новости 24
Вакцину от коронавируса испытают на 60 добровольцах, среди них есть разработчики
Половина новых пациентов с коронавирусом в Москве моложе 45 лет
В России за сутки от коронавируса умерли 12 человек
Глава Минздрава считает, что россияне не до конца осознали всю важность режима самоизоляции
В Москве еще 149 пациентов вылечились от коронавируса
В РПЦ ограничат участие прихожан в пасхальных богослужениях из-за коронавируса
Глава Минздрава оценил эффективность лимона, чеснока и имбиря для профилактики и лечения коронавируса
В ВОЗ предупредили о новой волне коронавируса в случае преждевременной отмены изоляции
"В январе десять дней каникул никого не приводят к краху": Губернатор Кировской области ответил на жалобу предпринимателей
Пропуска для передвижения по Московской области в период самоизоляции: режим будут вводить поэтапно
Какие предприятия закроют в Московской области с 13 по 19 апреля 2020 года из за коронавируса: Воробьев подписал постановление
"Он что, прокаженный?": Пригожин потребовал прекратить травлю Лещенко из-за коронавируса