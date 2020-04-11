Павел Крашенинников: Вирусам плевать на границы. Кодексом заразу не прихлопнешь, но вместе мы ее скрутить можем

- Павел Владимирович, уже пошла информация, что нужно срочно разрабатывать кодекс антивирусных норм. И что - инфекции сразу испугаются? А юристы - сильнее медиков в борьбе с этой заразой?

- Да нет... Дело в том, что вирусам, различным заболеваниям плевать на границы. Каждая страна в борьбе с этой заразой применяет свой юридический инструментарий...

- А что - есть и такой? Прямо как у медиков!

...свое законодательство, что, наверное, правильно.

Но, было бы лучше, если бы все-таки появилась возможность обмена этой информацией. И плюс - мгновенные ответы на запросы по поводу возникновения очагов инфекции, форм ее распространения.

- По-моему, и сейчас, в основном, все обо всем - особенно о грядущих эпидемиях - узнают мгновенно. Взять хотя бы случай с Китаем, откуда пришёл коронавирус...

- О скорости его передвижения - это лучше с медиками.

- Неужели мы теряли драгоценные недели, дни, часы?

- Ясно одно, и коронавирус это показал - и медицина, и юристы, и правоохранительные органы, и экономисты, и так далее, - все должны работать синхронно, чтобы сопротивление стало эффективным, обязательно нужно взаимодействие. Причём - в международном масштабе.

Только скоординированные, четкие действия могут быстрее побороть эту всемирную заразу.

- А у нас этого не было?

- Нет. Мы же видим, в разных странах - все по-разному. Мы видим, что происходило в Италии, в Испании и в других странах. Можно какие-то благополучные более-менее страны привести.

- Тот же Китай, Южная Корея...

- При этом с информацией - всегда проблемы. И здесь какой-то режим онлайн было бы неплохо ввести. И во всех этих вопросах я абсолютно солидарен с главой нашего Минюста Константином Чуйченко.

- Потому что вы - тоже в прошлом министр юстиции?

- Не только,..

- Когда эту работу уже могут начать?

- Сейчас, понятно, на горячую голову это сложно делать. Но, после того, как ситуация будет исправляться, конечно, - заниматься здесь надо вплотную.

Повторяю, это связано не только с коронавирусом. Ситуация может повториться.

Очевидно, что перемещение, миграция людей у нас и в мире такая, что только внутренними силами эпидемии не остановить.

- А с внутренними силами у нас - порядок?

- Константин Чуйченко прав - и свое законодательство нам тоже нужно подтягивать - совершенствовать, систематизировать.

- А вообще - у нас это должен быть Антиэпидемиологический кодекс, да?

- Я не знаю, как он будет называться. Кодекс – все под этим словом понимают, что это что-то все вместе в одном акте. Надо смотреть, как это будет выглядеть...

- Много законов пришлось менять, поправок вносить, пока нашествие коронавируса продолжается?

- Конечно, поправки были. И не только в уголовное законодательство или административное, но и в другие акты, связанные с медициной, с туризмом и так далее, с передвижением. Это история, которая требует осмысления.

- Могут пройти месяцы…

- Да, мне кажется, да. Говорить о том, что мы приняли кодекс, и все сразу изменилось, - такого не может быть. Желательно, чтобы этот набор юридических инструментов в системе работал.

- В советские времена такого кодекса не было?

- Нет.

- Это будет впервые, если мы сможем его принять?

- Высказано такое предложение впервые. Насчет международного договора – это сейчас особенно актуально.

Кодексом заразу не прихлопнешь, но вместе мы ее скрутить можем.

Павел Крашенинников: «Антиэпидемиологическим кодексом вирус не прихлопнешь. Но, если бы он у нас был, борьба с этой бедой была бы более скоординированной» 00:00 00:00

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