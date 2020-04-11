2020-04-11T13:02:23+03:00
Происшествия

Неизвестные оформили на москвича кредит на 1,5 миллиона рублей по утерянному паспорту

Рассеянный мужчина оказался должен банкам более 1 500 000 рублей
Артем ДЕГТЯРЕВ
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В настоящее время полиция проводит проверку по факту обращения москвича и устанавливает все детали произошедшегоВ настоящее время полиция проводит проверку по факту обращения москвича и устанавливает все детали произошедшегоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На протяжении последних 4 месяцев в жизни 32-летнего москвича Василия Ж. происходят события, которые он явно не планировал. Все началось еще в декабре 2019 года, когда Вася по неосторожности потерял свой паспорт. Потерял, погрустил, стал жить дальше. Через пару недель Василий получил первое уведомление из одного крупного российского банка о том, что пора бы ему и за кредиты платить. Ситуация вроде стандартная, однако есть нюанс - никаких кредитов Вася отродясь не оформлял. Стал разбираться и выяснил, что на тот утерянный им паспорт неизвестные умудрились набрать кредитов аж на 1 500 000 рублей.

- В полицию обратился житель Москвы, 32-летний Василий Ж.* Мужчина сообщил оперативникам, что стал жертвой банковской аферы. По словам заявителя, он утерял свой паспорт гражданина РФ в декабре 2019 года на территории отдела МВД по Войковскому району. Спустя 4 месяца Василий узнал, что кто-то оформил по потерянному им паспорту кредиты на крупную сумму, а Васе теперь за кредиты платить. Просит разобраться и наказать преступников, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время полиция проводит проверку по факту обращения москвича и устанавливает все детали произошедшего, начиная от обстоятельств утери паспорта. Оперативникам предстоит выяснить, каким образом незадачливый Василий угодил в такую непростую жизненную ситуацию и оказать всю возможную помощь в рамках законодательства РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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