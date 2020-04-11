Гендиректор сети ресторанов «Теремок»: «Предлагаем людям половину зарплаты, или к лету работы у них не будет»

«Теремок» создавался в самый разгар кризиса 1998 года, пережил тяжелые времена в 2008, а сейчас, во время коронавируса, как и практически весь общепит, почти не работает. О привычных для сети 11 миллиардах рублей оборота можно только мечтать, а из 300 кафе 200 закрыты. Основатель и генеральный директор сети Михаил Гончаров откровенно рассказал «Комсомольской правде», как его компания собирается выживать, и как ей в этом помогает государство.

РАБОТА В МИНУС

- Как вы решаете вопрос с персоналом? К примеру, в «Спортмастере» на время простоя кому-то платят минималку, кого-то трудоустраивают в другие подразделения или сторонние компании и сети.

- У нас 4,5 тысячи сотрудников, сейчас 3 тысячи из них без работы. Часть точек мы держим открытыми, но это скорее, чтобы удержать сотрудников: рестораны работают в убыток. Но хотя бы у людей есть работа. На прошлой неделе начали передавать сотрудников в сети, которые работают на доставку: Wildberries, SberGood, «Магнит» и другие. Но и там работы немного. Те, кто должен был трудиться неделю, по факту отработали день-два.

- Увольняете сотрудников?

- Если кто-то сам хочет уйти, держать не будем. Но задачи как можно быстрее избавиться от людей у нас нет. Важнее остаться на плаву после окончания карантина, а не урезать сейчас фонд оплаты труда. Но нужно понимать, что, если сегодня все получат зарплату за апрель и май, к лету работы не будет вообще. И это не только «Теремка» касается, а любого «вставшего» бизнеса. Или ты готов, что получка будет 30-50% от докризисной, или в июне-июле тебе негде будет работать.

- Половина зарплаты – это максимум, на что могут рассчитывать ваши сотрудники?

- По апрелю да. Кому-то еще отпуска подписываем. Вообще много разных способов сэкономить, например, перейти на четырехдневку. Сейчас готовим такой механизм, что человек увольняется, но мы оказываем ему материальную помощь. К сожалению, никто толком не знает, как поступать: режим нерабочих дней юридически не подготовлен. Например, человек увольняется, но заплатить ему за апрель мы не можем, потому что у него по табелю учета рабочего времени нет трудовых дней в этом месяце. Конечно, ситуация временная. Все надеются, что в обозримом будущем карантин закончится.

Основатель и генеральный директор сети Михаил Гончаров. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

ТЕСТ НА ВМЕНЯЕМОСТЬ

- У вашей компании есть долги?

- Кредиты есть. Мы согласовали с банками кредитные каникулы, но новых денег ни один давать не готов. Даже если речь о ранее одобренных кредитах. Не хотят банки рисковать.

- А арендодатели как себя ведут?

- Многие торговые центры, где мы работаем, объявили, что на нерабочие дни аренда равна нулю. И они готовы получать процент с оборота после закрытия. То есть относятся с пониманием. Но есть и десятки ТЦ, которые идти на встречу бизнесу отказываются. Такое право с юридической точки зрения у них есть, но ведь должна и какая-то мораль присутствовать. Но кто-то требует 100-процентной оплаты, а на все письма о карантине и форс-мажоре настаивает на соблюдении договора. В нынешней ситуации проявляется вменяемость людей.

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- Государство чем-нибудь помогло?

- Две недели руководители крупных предприятий страны, я в их числе, вместе заместителем министра промышленности и торговли России Виктором Евтуховым просчитывали комплекс серьезных мер по поддержке бизнеса. Надеюсь, многое из наших предложений будет принято. Но складывается ощущение, что власти идут путем поддержки наиболее крепких. А тем, кто на издыхании, дадут умереть. Не могу сказать, что поддерживаю такую жесткую логику, но она явно прослеживается.

- Что будет с ресторанами после отмены карантина?

- «Теремок» готов открыться, как только будет можно. Конечно, технологически открыть сразу 300 точек будет непросто, так что будем идти постепенно. При этом мы понимаем, что докризисного уровня посещаемости и близко не будет. Самые оптимистичный оценки – 50%. Боюсь, на таких условиях 2/3 бизнеса вынуждены будут закрыться.

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