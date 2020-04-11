Дмитрий Песков: Не должно быть сомнений, что празднование Дня Победы состоится. 9 мая или позже, но будет обязательно

Пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову в разгар пандемии коронавируса приходится регулярно отвечать на вопросы о здоровье Владимира Путина. Не стало исключением и его интервью программе «Большая игра».

- Отменное. Вы видите это по рабочему графику, - рассказал Песков про президентское здоровье. - Хотя все контакты осуществляются в режиме видеоконференций, но самих мероприятий стало порой даже больше, чем в обычное время. И естественно, работать приходится гораздо более интенсивно.

Регулярное тестирование на коронавирус проходит не только глава государства, но и сотрудники администрации, обеспечивающие его работу.

- Большая часть сотрудников администрации практически ежедневно сдают тесты на коронавирус, - успокоил журналистов Песков, отметив, что в целом столичным медикам приходится работать в очень непростых условиях. - Наплыв больных очень большой. Больницы, мы видим, в Москве работают чрезвычайно напряженно, в героическом режиме, в авральном режиме. Конечно, мы все, что называется, держим кулаки за наших врачей, восхищаемся их героизмом и надеемся, что удастся справиться.

При этом предпринятые в стране меры против развития пандемии в Кремле считают своевременными.

- Во многом, конечно, роль сыграло ответственное и очень смелое поведение региональных властей, - сказал Песков. - В первую очередь, таких крупных городов-миллионников, которые приняли решение все-таки о режиме самоизоляции. Конечно же, президент Путин, который подписал соответствующий указ - если бы этот указ не был подписан, то сейчас мы могли бы быть под угрозой экспоненты, то есть взрывообразного роста количества инфицированных людей.

Сейчас прорабатываются дополнительные мер поддержки экономики, которые могут быть введены в ближайшие дни.

- Правительство, координационная комиссия, которую возглавляет Мишустин, экономические эксперты в администрации президента, лично президент участвуют в этих обсуждениях, которые ведутся, - рассказал спикер Кремля. - На следующей неделе планируются совещания, на которых продолжится обмен мнениями специалистов по возможным мерам поддержки.

Пресс-секретарю президента пришлось отвечать и на вопросы о неожиданном оживлении в российско-американских отношениях - Путин и Трамп за один день дважды поговорили по телефону.

- Действительно, два президента способны в нужные моменты абстрагироваться от стратегических разногласий и тактически очень конструктивно вести диалог, - рассказал Песков. - Они абсолютно понимают друг друга, понимают безальтернативность совместных действий, совместных пониманий. Это в полный рост проявилось в ходе двух последних телефонных разговоров. Путин и Трамп уже несколько лет, хоть не часто, но весьма конструктивно общаются, давайте не забывать, что, несмотря на весьма напряженные и плохие двусторонние отношения, американские службы безопасности предупредили наших о готовящихся терактах, что Путин от всего сердца выразил признательность за это, и так далее. Да, отношения плохие, но президенты общаются между собой, они понимают друг друга.

В Кремле оценили поведение других стран на фоне происходящего экономического кризиса.

- Беспрецедентность этой пандемии, этого кризиса - она продемонстрировала, ну мягко говоря, то, что эффективность упомянутых международных структур оставляет желать лучшего. Многие эти структуры вообще не работают, - сказал Песков. - Мы видим, что в сфере экономики в основном страны действуют сами по себе, тут каждый спасает себя. Мы видим, что другие международные организации явно не были спроектированы для действий, для кризисного менеджмента в подобных ситуациях. Поэтому все это повод для глубокого анализа последствий нынешнего кризиса и анализа для того, чтобы каким-то образном дальше развивать эти структуры, дабы добиться их реального эффективного и действенного состояния. Сейчас мы не можем признать удовлетворительной работу упомянутых организаций.

Один из главных вопросов, который сейчас волнует многих: что будет с празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

- До сих пор никаких решений о переносе праздничных мероприятий, переносе Парада Победы, "Бессмертного полка" не принималось, - заявил Песков. - Они будут приниматься позже с учётом того, как будет развиваться ситуация, рассматриваются разные варианты, что вполне понятно. Но я могу сказать одно: ни у кого не должно быть сомнений, что Парад Победы и празднование Дня Победы будет обязательно, я не знаю, будет ли это 9 мая или позже, но оно будет обязательно.