«Корона не спадет»: ученик Пьера Кардена из-за коронавируса не смог открыть свой магазин мод на Кутузовском и сел за шитье масок для русских и французов

…Швеи московского ателье 48-летнего французского дизайнера русского происхождения Владимира Викью, имеющего компании по производству брендовой одежды в России и Франции, срочно сели шить медицинские маски и халаты.

Их шеф буквально за неделю перепрофилировал свое производство (он выпускал модную дизайнерскую одежду для детей и мам) на шитье медицинских масок и халатов.

Владимир – выходец из России, последнее время работал во Франции. Он - ученик Пьера Кардена, зарекомендовавший себя в международной фешн-индустрии.

В Париже у него своя мастерская. А сейчас он живет и работает в Москве.

- У Владимира два бренда детской модной одежды. Он прививает эстетический вкус детям с ранних лет, и делает свои вещи с душой, - рассказывает про него знакомая, документалист Лана Паршина. - Накануне карантина в Москве на Кутузовском проспекте Владимир собирался открыть магазин детской лакшери-одежды. Но это дело из-за коронавируса накрылось. Он быстро взял себя в руки и вместо того, чтобы закатывать глаза и ныть, мол, «ой, карантин, все пропало», действует. Все его производство теперь у него заточено на шитье медицинских масок и специальной одежды для врачей. У него сейчас заказы из Франции на пошив медицинских халатов – там их не хватает, в них необходимость. И есть возможность пересылать халаты во Францию. А как только сможет обеспечить достаточным количеством масок наших русских, станет поставлять продукцию во Францию (заказы есть). Причем, он делает не дизайнерские маски для выпендрежа звезд и пиара (как некоторые гламурные дизайнеры), а обычные, для всех.

Владимир и сам садится и шить, не брезгует, как говорится. Знает, из какого материала и так далее. При том, что он потомственный портной. Его прадедушка был, так же как и он, профессиональным портным, шил для царской семьи.

А Владимир, в том числе, и звездный дизайнер - придумывал костюмы для «Ледового шоу» на Первом канале: тому же Марату Башарову, Анне Семенович, Роману Костомарову, Юлии Ковальчу и всем остальным. Он Малахову сшил костюм со спецэффектом, который «взрывался» - распадался на кусочки.

- И вот этот Владимир Викью быстро перепрофилировался – и вперед!

- Скажите, кто из наших новомоднявых современных модельеров из числа дочек и любовниц богачей, которые потом прогорают (вспомним, ту же Киру Пластина), могут сами шить?! У нас появился за столько лет второй Зайцев, Юдашкин? – говорит Лана Паршина. - За многие годы новых таких не добавилось. Из молодого поколения у нас есть хоть один дизайнер, который сам шьет? Если ты рисуешь какую-то одежду, стиль, то должен понимать, сможет ли швея это сшить? У Владимира Викью, например, так же как и у Валентина Юдашкина, вообще нет проблем самому сесть и показать – как делать. Эти люди настоящие работяги своего дела, у которых не спадет корона, если они сядут и научат.

- А то у нас стало модно быть кем-то таким для статуса, - продолжает Лана Паршина. - Скажем, модный дизайнер Ульяна Сергиенко, подружка Ксюши Собчак. Спросите, она может сесть и сшить что-то сама? Понакупали дизайнерских дипломов, и титулов дочкам, и папики - своим любовницам. И все они называют себя дизайнерами. У них мозгов не хватит перепрофилироваться!

У нас полно развелось дизайнеров, и куча ходит с камерами детишек богатых, называющих себя режиссерами. Они не умеют снимать, надеются на оператора. Не умеют с камерой обращаться, со светом и все остальное. Недавно Лера Кудрявцева приложила певицу Гулькину и ее 36-летнего сына, который десять лет живет на ее шее. Он кричит, что он режиссер, ему творчество интересно, но никто деньги не дает. Не надо ныть, а - уметь переключать мозги!

Режиссер должен быть универсален – это не только работа с актерами, но и работа со светом. Даже в театре режиссер должен сделать так, чтобы и дальние ряды, и галерка видели драматургию.

Выживет сильнейший. Занимайтесь полезным чем-то. А то у нас на деньги налогоплательщиков снимали фигову кучу ненужных фильмов, а-ля «Союз спасения», который съел 630 млн. руб. практически невозвратных, которые лучше бы пошли врачам. Неокупаемое кино.

Сейчас не время снимать фильмы на деньги налогоплательщиков, на которые не будут ходить.

Киношники начинают выть, ныть, мол, нас перевели на ИП (индивидуальные предприниматель). Кто мешает завернуть рукава и вытащить себя самим, не клянча у государства?!

- Скажем, документалисты могут хотя бы про вирус снимать докфильм…

- …да я и художественное могу снять! Сейчас технологии пойдут дальше. Сейчас уже с мертвыми актерами кино снимают. Есть такой опыт. Комиссаров в своем проекте снял виртуальную Гурченко. «Зеленая комната» – на фоне зеленого фона некоторые вещи снимают, вообще не выходя из квартиры. И потом накладывают необходимую картинку. Технологии далеко ушли. И актерам придется перепрофилироваться и учиться, как себя снимать самим. Уже актеры сами себе снимают пробы…

Выживут те, кто способен становиться универсальным в своей сфере, перепрофилироваться и переучиваться. Я, например, не надеюсь на то, что я вся такая офигительная (дочку Сталина Светлану Аллилуеву снимала) и все придут и мне все сами дадут. И сейчас я перевожу свою производственную компанию (которая делала документальные фильмы) на оказание новой услуги – трансляцию онлайн-похорон. Корона не упадет, если и этим займусь…

На самом деле, что такое этот кризис? Это нам всем экзамен. Мы уже обнаглели – стали жить в потребительском обществе, а не в человеческом. Девушки, знаете, из-за чего переживали – что нельзя в карантин сходить в салон красоты очередной укол красоты сделать, маникюр и прочее.

У нас люди помешаны на молодости, красоте. То есть, мы уже зажрались. А сейчас на главный фронт выходят бабушки, дедушки - старшее поколение, которое умеет радоваться мелочам, ценит то, что действительно ценно в жизни – близких, человеческое отношение. Они не потребители. И к ним же и прибегут, поджав хвост, их дети, внуки, которых пихнут под зад в местах зарабатывания легких денег. Все же в Москву прутся, и большинство резко стали блогерами: «Будем бложить – не тужить, по миру путешествовать, а лохи пусть производят и живут тяжело».

Блогеры – это субкультура людей, которые, мягко скажу, мало в чем разбираются, но учат нас как жить. Вот сейчас некоторые блогеры лижут унитаз, движение такое - антикороновирус, потому что у них резко упали продажи.

Блогеры зарабатывают на подписчиках и рекламе.

Как из рога изобилия к ним лилась реклама от компаний, которые что-то производят или от посредников продаж. Туроператоры сейчас не будут заказывать рекламу – туризм замер. Производители тоже снижают расходы на рекламу. И интересно будет посмотреть – что дальше будет с этим движением блогеров?

Посредников станет меньше. Сейчас уже кризис у мужских барбершопов, которые открылись в огромным количестве. Они потихоньку уйдут в прошлое. И, действительно, во-первых, бороды – рассадник бактерий. Во вторых, ну чего мужики не могут сами побриться или подровнять бороду?! То есть, у людей, значит, были лишние деньги на все эти развлечения.

Этот кризис будет похлеще кризиса 2008 года. Он долбанет по всему миру, и мир изменится. Скажем, после карантина многие так и останутся на дистанционке – те, кто заявят и проявят себя перед работодателем и покажут, что они могут дистанционно работать. Это дешевле.

Думаю, выживут те, кто научится жить в человеческом, а не потребительском обществе. И начнут ценить образование.

Я уже давно живу в человеческом, а не потребительском обществе. Общаюсь только с нормальными, адекватными людьми. И они производят что-то сами. Это не блогеры. Вот у меня знакомая в Париже – бывшая модель. Была на обложках. А сейчас помогает продавать маски медицинские из Китая, налаживает логистику. Казалось бы модель, а вот…

«Спроси не о том, что твоя страна может сделать для тебя. А о том, что ты можешь сделать для своей страны».