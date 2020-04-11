Apple из-за коронавируса обновил руководство по уходу за IPhone и другими гаджетами

Пандемия коронавируса проникла во все сферы жизни. Корпорация Apple, один из крупнейших производителей электронной техники, на своем сайте технической поддержки обновила рекомендации по очистке компьютеров, планшетов, смартфонов, дисплеев и периферийных устройств. Теперь туда добавлен раздел под названием “Можно ли использовать дезинфицирующее средство на моем устройстве Apple?”.

Специалисты Apple рекомендуют использовать для этого салфетки смоченные изопропиловым спиртовом или дезинфицирующие салфетки Clorox: “Пользователи могут аккуратно протереть твердые непористые поверхности устройства Apple, такие как дисплей, клавиатура или другие внешние поверхности. Не используйте отбеливатель. Избегайте попадания влаги в любое отверстие и не погружайте устройство Apple в чистящие средства. Не используйте на тканевых или кожаных поверхностях”.

В принципе, рекомендации “яблочников” ничем не отличаются от стандартных советов. Телефон, как и денежные купюры, являются одним из главных рассадников инфекции. Поскольку мы постоянно держим его в руках, то обрабатывать гаджет нужно так же часто, как и руки. Если у вас нет специальных антисептических салфеток, можно использовать обычные бумажные салфетки, кусок мягкой ткани или туалетную бумагу, смоченные спиртом или антисептической жидкостью для рук.

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